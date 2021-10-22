美國加州一名主人近日發現，愛犬頻頻偷跑出去玩，因此他便堵在院子裡，想當場逮到愛犬偷溜的證據，愛犬回到家後發現東窗事發，當下牠不是趕緊跑開，而是冷靜的走進狗籠裡，似乎知道主人準備開罵而自我反省。

根據《每日郵報》報導，加州洛杉磯康普頓區（Compton）一名飼主發現，飼養的愛犬經常趁他不注意時，偷溜出去玩，讓他非常傷腦筋，一天飼主又發現愛犬莫名消失，因此便守在附近，想錄下愛犬偷溜後回來的證據，豈料果真看到愛犬鬼鬼祟祟的爬過柵欄，並跳進院子裡。

愛犬爬回家後，還不知道自己被抓包，大搖大擺的在院子裡閒晃，直到飼主出聲喊「壞狗狗，你跑去哪裡了？」，只見愛犬似乎意識到自己有麻煩了，可能會因偷溜出去玩而受到懲罰，牠竟自己打開狗籠的門，然後安靜的坐在裡面，似乎在關禁閉自我反省，愛犬的神操作讓主人看了哭笑不得。

飼主提到，「當時我的狗以為我在工作，所以牠就溜出去玩，當牠回來時，我就聽到爬柵欄的聲音」，因此便趕緊跑出來拍攝，沒想到被我逮個正著，而這一段影片曝光後，網友笑著表示「這隻狗成精了，居然懂得自我反省」、「牠一定是在假裝反省，想藉此躲過挨罵」、「這隻狗很聰明，把狗籠當避難所」。