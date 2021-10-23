漁民近日在北非摩洛哥與西班牙海港城市休達附近海域，捕到一條巨型翻車魚，重達2000公斤，甚至要用起重機才能將魚吊起，漁民隨後聯繫研究人員觀察紀錄，之後就將翻車魚放回大海，這舉動也讓研究員相當感動。

根據《CNN》報導，一艘專捕鮪魚的漁船4日意外捕到一條翻車魚，其長約3.2公尺、寬約2.9公尺，漁民表示「我們本來想幫牠秤重，但船上只有1000公斤的秤，在這種情況下，秤一定會被壓壞」，隨後他們聯繫西班牙塞維利亞大學（Universidad de Sevilla）在休達的海生實驗室人員。

實驗室主任奧斯塔雷（Enrique Ostale）表示，團隊一直和當地漁民合作，若是捕到罕見生物，漁民就會聯繫他們來觀察，由於翻車魚非常重，最終利用起重機將牠吊起來，並使用現場工具估算出這條魚約重達4400磅（約2噸），拍攝近照並進行DNA取樣後，漁民就將牠放回大海。

奧斯塔雷表示，「我曾在資料上讀過牠的資料，但真實出現在我面前時，還是讓我感到很震撼」，這也是當地附近海域，首次出現如此大的翻車魚，其皮膚呈現深灰色，兩側有圓形凹槽，推測牠的品種應該是「花紋翻車魨」（Mola alexandrini）。

加州科學院海洋生物學家蒂爾尼（Tierney Thys）表示，花紋翻車魨是「真正的海怪之一」，牠的外型雖然看起來很笨重，但在水裡游泳時，背鰭和臀鰭會像翅膀一樣拍動，就像鳥在飛翔，推測此次捕到的曼波魚可能超過20歲，應該是雌性，因為過去從未發現超過2公尺的雄性翻車魚，「像翻車魚這種龐然大物，總是能激起我們的好奇心，也能激發民眾意識到海洋的重要」。