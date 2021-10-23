只花10秒就從5樓墜到1樓。日前有網友在IG分享一段搭「直達梯」的影片，只見男子原本在5樓，之後他坐進溜滑梯後，只花10秒就抵達1樓，由於速度非常快，過程中他嚇到不斷尖叫，也讓不少人好奇「直達梯」所在位置。

根據《每日郵報》報導，男網友@asur_555日前分享搭乘「直達梯」的影片，只見他坐在墊子上，隨後就往下滑，起初速度並不快，坐進透明滑梯還能看到每層樓的商家、電扶梯，但之後速度越來越快，男網友嚇到不斷尖叫，只花10秒的時間就從5樓抵達1樓。

而直達梯位於亞塞拜然首都巴庫（Baku）的「丹尼茲購物中心」（Deniz Mall）內，該間百貨於去年3月開幕，綜合娛樂、休閒與餐飲等各類商家，而商場裡設計了2個仿滑水道的獨立「巨型透明滑梯」，一個設於3樓，專給未成年者使用，但必須滿7歲以上，另外一個「成人梯」則設在5樓，必須滿14歲才能使用。

而男網友使用的就是成人梯，高約24公尺，總長度為58.3公尺。影片曝光後，累積萬人觀看，網友紛紛表示「可以節省等待電梯的時間」、「這下樓的方式很需要勇氣」、「坐直達梯到1樓後，會不會軟腳啊」。