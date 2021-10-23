有些長輩諱疾忌醫，身體若出現問題，並不是馬上就醫，反而選擇相信偏方。大陸浙江一名50歲婦人有牙痛問題，但她又不願意看牙醫，聽信偏方生吞蝌蚪，豈料幾天後她牙痛不僅沒治好，還出現胸痛症狀，嚇得趕緊就醫，才發現她體內爬滿寄生蟲。

根據《澎湃新聞》報導，浙江杭州市一名50多歲的吳姓婦人，近日因牙痛感到非常困擾，但她又不想看牙醫，聽聞每天生吃2、3隻蝌蚪能治療牙痛，因此便決定嘗試，豈料吃了幾天後，牙痛非但沒解決，還出現胸痛的症狀，甚至覺得有小蟲子在身體裡爬，嚇得趕緊前往浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院就醫。

經呼吸科副主任馬國峰醫師檢查後發現，吳婦血液中的嗜酸粒細胞比例達30.2%，體內還布滿寄生蟲「裂頭蚴」，也就是曼氏裂頭絛蟲的幼蟲，寄生蟲爬滿吳婦的肺部、脾臟、肝臟、腎上腺等各個器官，甚至是皮下組織，全身多處淋巴結腫大，所幸患者及時就醫，進行驅蟲藥物治療後，吳婦目前已康復。

馬國峰醫師介紹，當裂頭蚴進入人體後，會侵入多個器官組織，導致身體出現腫瘤樣腫包、皮下結節，應避免吃半生不熟的野生動物，以免病從口入，若喝生水、吃生食或半生食蝌蚪、青蛙、蛇類等野生動物後，出現不明原因的頭痛頭暈、抽搐癲癇、發熱、胸痛、皮下結節等症狀，就要擔心可能是被裂頭蚴等寄生蟲感染，應立即到醫院治療。