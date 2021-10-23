古代皇帝通常在登基後，就會開始逐年建造自己的陵墓，也以此彰顯皇權，但唯獨元朝十幾位皇帝，卻未留下任何一個陵墓，至今甚至也找不到，成為後世關注的話題，其實這與蒙古人特殊葬法有關，而且元朝後世子孫若想找出祖先陵墓，還得靠駱駝幫忙。

根據《梨視頻》報導，元朝皇帝的棺木相當特殊，明朝年間筆記《草木子》中記載，「用囉木兩片，鑿空其中，類人形大小合為棺，置遺體其中。加髹漆，畢，則以黃金為圈，三圈定（箍兩頭、中間）」，指的就是元朝皇帝死後，會剖半一根粗大楠木，並在楠木中心挖出屍體大小的洞。

之後將屍體放進木頭裡合攏，外層木質塗上油漆，再用3個黃金箍牢牢綁住，這個用楠木製成的棺材，從外觀看就像是一根木頭，而屍體入棺後，元朝人也不會舉行隆重葬禮，而是將楠木棺材秘密送往墓地，此外，元朝皇帝墓地也不會立墓碑，在挖墓時會將土整塊挖起，並按次序擺放在一起，楠木棺材下葬後，再依序將土埋回去，多餘的土則運到偏遠處。

等到第二年新草長出後，就不會知道皇帝的墓地在哪了，而元朝皇室後代該如何祭祖，依《草木子》記載，後代為了祭祀時能找到祖墳，因此在皇帝下葬時，會殺死一隻小駱駝殉葬，後代欲要祭拜祖先，就會牽母駱駝尋找墳墓，只要牠在哪裡停下來並發出悲鳴，那裡就是皇帝的墓地，不過一旦母駱駝死後，後代同樣也找不到先人的墳墓。

而隨著時間演變，蒙古人祭祖便不再找墓地，認為先人就葬在他們的腳下，因此會在地上挖坑，並在坑裡燒飯及羊骨等，以此方式來祭祖，如今這種習俗仍延續至今。