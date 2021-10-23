哥倫比亞一對小兄妹日前在阿嬤的花園裡，發現長得像蘋果的果實，便趁大人不注意時摘下偷吃，未料過了幾個小時後，小兄妹開始不斷嘔吐，緊急被送往醫院治療，但最終仍不幸過世，原來他們吃下的並非蘋果，而是含有劇毒的果實。

根據《鏡報》報導，5歲哥哥Jhofran Chaya和3歲妹妹Amira Chaya原本與父母住在委內瑞拉，日前一家人搬到哥倫比亞里奧德奧羅（Rio de Oro）的阿嬤家，17日小兄妹在後院玩時，看到院子裡有棵結滿紅果實的樹，他們以為是蘋果，便摘下來品嘗。

當時哥哥吃了6顆、妹妹吃了4顆，起初他們身體都沒異狀，但之後卻開始感到不適，鄰居瓦內加斯（Jesus Elias Vanegas）提到，「孩子們把果實當蘋果吃，一開始沒怎樣，但幾個小時後，小兄妹不斷瘋狂嘔吐，而且陸續出現中毒的症狀」。

兄妹倆吃的其實不是蘋果，而是被當地人稱為「huevo de toro」的劇毒植物果實「闊葉竹桃」（thevetia ahouai），兩人隨後被送往當地醫院住了2天，但妹妹的症狀突然惡化，注射完血清後被送入加護病房，最終不治身亡，他們的父母之後決定將哥哥轉到市中心更好的醫院，但在轉院途中，哥哥就因心臟驟停過世。

由於這種有毒觀賞植物在該地區很常見，因此當地村落的警察局長桑切斯（Jesus Emilio Sanchez）得知此事後，便下令砍除村內所有的huevo de toro，以免再有人誤食死亡，若不遵守將面臨罰款，而兄妹倆的父母傷心欲絕，原來離開故鄉是為了給孩子更好的生活，豈料孩子們卻驟逝，最終決定返回委內瑞拉。