人類會以照X光的方式，檢測身體是否發生病變，動物同樣需要進行電腦斷層掃描，確認病因，這樣才能對症下藥。南非犀牛救援中心「Care for Wild Rhino Sanctuary」日前首次完成了成年犀牛斷層掃描，1噸重的龐然巨獸被五花大綁，扛上診療台的震撼畫面，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

這頭名叫Oz的白犀牛，因為媽媽在2015年時遭盜獵者殺害，頓失依靠的牠被帶到「Care for Wild Rhino Sanctuary」照顧，日前保育員發現Oz的面部出現腫脹，獸醫因此建議進行斷層掃描，掌握確切病況。

不過成年的犀牛體型龐大，重達1噸左右，要讓Oz乖乖的躺下接受檢查根本不可能，最後醫療團隊決定先將Oz麻醉，接著將牠四肢綑綁固定，並用起重機運上診療台後進行面部斷層掃描。

所幸整個過程相當順利，而這也是南非動物保育團隊首次完成成年犀牛的斷層掃描，醫療團隊都相當振奮。斷層掃描結果顯示，Oz的牙根腫脹，經過治療後已經逐漸康復，飲食上也恢復正常。

Oz被五花大綁躺在診療台上的畫面曝光後，震驚無數網友，紛紛留言直呼，「我的天啊！真的是奇景」、「診療台竟然能承受住一隻犀牛的負重，太猛了」、「牙痛不是病，痛起來要人命，恭喜Oz在醫療團隊的診療下總算康復了」。