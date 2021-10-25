那個特別的早晨，天剛破曉，我在靠近特雷比涅附近的小村莊收拾好帳篷，當時大約是七點半。除了幾隻嚎吠的狗和一輛垃圾車，閃亮亮的鵝卵石街道幾乎是空蕩蕩的。我顛簸騎過石子地，白色的腳踏車嘎嘎作響，睡意都被抖了乾淨。接著，我沿著通往群山和蒙特內哥羅邊界的路徑騎去。

氣象報告顯示隔天會下雪和雨夾雪，但此刻天空很清澈，溫度也舒適，我的騎程很快有了進展。經過前幾個星期的挫敗，能夠重新上路並自由騎行，感覺真好。過去幾週大部分的時間我都打著石膏，等待腿傷恢復。之所以受傷，是因為我從距此數小時騎程、位於波士尼亞著名的莫斯塔爾古橋跳下來所致。這大概是件蠢事。當地人勸我不要跳，因為冬天的河水很深。但我生來就很容易做蠢事，曾經是班上丑角，終生都是班上丑角。

我是覺得，我犯的最大錯誤就是聽了導遊的話，他說服我用不同於以前在鄧巴跳下懸崖的方式一躍而下。這次我跳進冰水裡時膝蓋微微彎曲，當我離開冰水那一刻就知道有什麼不對勁。醫生告訴我，我右膝的前十字韌帶(又稱ACL)有撕裂傷，需要打三個星期的石膏。

一個星期後我就拆掉了。我沒有耐心再多待，在下次回診前就離開了莫斯塔爾。當太陽升起，我騎著漫長而緩慢的上坡進入山巒間的那個早晨，我主要擔心的點和我回到路上騎車時一樣，就是絲毫不能再加重腿傷了，我知道我的膝蓋如果不左右移動就沒事。

我專注於有節奏地在同一平面上下移動雙腿。我很快就找到一套不錯的動作，而且看起來一切正常。我有信心可以騎八十或甚至一百六十公里。

十點左右，我進到波士尼亞南端的山區。覺得離文明已經有好一段距離了。最後一座小鎮離這裡都至少有十六公里。幾公里後，我經過一處像採石場的地方，但明顯已經廢棄了。我自己一個人，蜿蜒的路並不特別陡峭，更像是個漫長、緩慢且漸進的上坡，剛好很適合我。有些路段塌了，也正好給我求之不得的休息時間。景色很壯觀，我沿著高高的山脊騎行，向上仰望高聳且雪白皚皚的山峰，真讓人興奮。

我感覺超好的，我決定放點音樂。〈回家〉是我最喜歡的其中一位歌手艾美．麥當勞

(Amy MacDonald)的新歌，歌聲很快就從我綁在腳踏車後的喇叭裡放出來。我的精神一定很亢奮，因為我開始跟著唱。

若是改天，這首歌的歌詞一定是設計來讓我想家的。而的確有一刻，我真的想到在蘇格蘭的媽媽、爸爸和姊姊，正等著我哪天回家。我們是個親密的家庭，我想他們。但我太享受此刻而無法感傷起來。回家這檔事不得不再多等一段時間了，我對自己說。當然，我從沒想過還有其他東西正等著我，在比家近一點的地方。

事情發生時，我正沿著另一段緩慢爬升的路騎行。一開始，我不太能分辨出那個微弱，又稍稍尖細的聲音是不是從我車後傳來。有一會兒我無法注意那聲音，因為我車的後輪，或是裝滿我衣物和裝備的側袋有零件鬆動，正嘎吱作響，下次休息我要記得上點油。但接著，我停止唱歌，那聲音變得清楚，我意識到那是什麼了。我再確認一次。不可能吧，是嗎？

那是喵喵叫。

我轉頭，眼角餘光看到了牠。一隻骨瘦如柴、毛色灰白相間的小貓咪沿著路碎步奔來，拚命想跟上我。

(本文摘自《Nala’s World，最幸福的旅程》/商周出版)

【內容簡介】一個迷失自我的旅行者，一隻帶來勇氣的浪貓，一段與貓同行的奇幻旅程

二〇一八年十二月，遇見娜拉的那個早晨，我正在波士尼亞南端山區騎著車，往蒙特內哥羅邊界前去。她爬上我的肩膀，趴下來呼呼大睡，彷彿我是被她選定的子民。她的喵喵叫聲征服了我，從此，將她帶在身邊、照顧她，成了這趟旅行最重要的任務。

十多個月，一萬多公里路程。離家後的第一個耶誕節，我和娜拉窩在阿爾巴尼亞希馬拉的青年旅館。最難忘的打工換宿經驗，是希臘聖托里尼的獨木舟導覽公司，娜拉也穿上特製救生衣，一同搭著獨木舟出海。第一次搭乘熱氣球，多虧了土耳其卡帕多奇亞的熱氣球業者邀請招待。在希臘溫泉關紮營時，意外收到來自難民營中人們慷慨分享的善意，所幸有娜拉幫我為他們帶來歡笑做為回饋。

因為娜拉，我學會了對另一個生命負責。她也不斷以一貫的優雅姿態教會我： 要忠於自我，做自己想做的事；再壞的處境下也不必驚慌，事情總有好的一面；放慢腳步，才能享受生活；更教會我如何為大眾貢獻一己之力。自相遇以來，娜拉一步步帶著我進入她的世界，我也想盡我所能付出。過去，她是隻浪貓；從現在直到未來，我會讓她成為最幸福的貓。

【作者簡介】迪恩·尼可森（Dean Nicholson）

2018年9月，從家鄉蘇格蘭鄧巴出發，開始環遊世界。最初他的目標是盡可能多地了解這個陷入困境的星球。正如他所說：「我想看看這個世界的樣貌。」並希望探索自我。

從他啓程約三個月後，某天，在蒙特內哥羅與波士尼亞間的山區邊界上一條偏僻公路上騎行，遇到了一隻似乎是被拋棄的小貓。當時，他才剛克服一連串挫折，繼續他的旅程——其中包括膝蓋韌帶受傷——他面臨的挑戰還遠遠超過他已克服的困難。

但是，他抗拒不了的那隻令他的著迷小貓。小貓看著他的明亮眼睛、柔和的叫聲，以及似乎無論如何也決心黏著他的行動。

迪恩不忍心把這隻親人小貓留在茫茫荒野中，於是他把它放上了自行車，並在當地的一些獸醫的幫助下，使她恢復了健康。並以獅子王中的角色名字為貓咪命名為「娜拉 」（Nala）。

十多個月之間，他們穿越波士尼亞、希臘，亞塞拜然，喬治亞共和國和土耳其，並一起行駛了數十萬英里。他們慢慢地穿過歐洲向南走，尋找食物，在星空下或臨時搭建的營地睡覺。也意外發現自己從陌生人的友善中受益。

《Nala’s World》是他們的第一本書，記錄了一路以來的冒險故事，而故事仍持續進行中。