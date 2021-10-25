我決定靠近一點看，但等我架好車也下來了，貓咪卻迅速跑離路面，穿過金屬防撞欄進到一些鬆動的巨石堆中。我低下身爬著靠近。很明顯牠是隻小貓咪，可能不過幾週大。這隻亂糟糟的小東西，牠有著長而瘦的身形、大而尖的耳朵、纖細的雙腿和一條胖尾巴。牠的毛很細且飽經風霜，身上有些鏽紅色斑點。但牠也有著最動人、最大的綠眼睛，它們正盯著我，好像要試著弄懂我是誰。

我靠近，內心希望牠很有野性，在我靠近時就跑掉。但牠似乎絲毫不懼怕我，牠讓我輕撫牠的脖子並傾身靠著我，輕輕地呼嚕，好像牠很開心有人的觸摸和關心。

這隻貓應該是人養的，我想。很有可能是牠逃跑了，或更可能是被人丟棄在路邊。我感覺自己想到這個就生氣，我也發現自己的防護罩在瓦解。

「可憐的小東西，」我說。

我回到腳踏車上，打開一個箱子。我車上沒有帶太多食物，但我決定舀一匙原本午餐要用的番茄青醬。我在岩石上塗了厚厚的醬讓小貓吃。

牠吃東西的樣子好像一星期沒見過食物，完全是狼吞虎嚥。我一直在IG上分享這趟旅

程的精彩片段給家人和朋友，我拿起手機錄下這奇妙的相遇，可能等一下再跟他們分享。這隻貓肯定很上相，而且牠幾乎是在相機前玩耍起來，牠開始在路邊的石頭上亂跑。

但不幸的是，事實不太樂觀。如果牠自己留在這兒，可能會受不了寒冷和飢餓，也有可能被偶爾經過的貨車輾過，或甚至可能被這幾天我常看到盤旋在山頂的猛禽給抓住。牠這麼小又這麼嬌弱，一隻老鷹或鵟鷹就能撲上來輕易抓走。

我一直覺得，相較之下我喜歡狗勝於貓。我想像貓是有攻擊性的動物，但眼前這傢伙看起來天真又無害，似乎連隻蒼蠅也捨不得傷害。但是，當我的心告訴我該把貓帶著走，我的腦袋說了些理智的話。我這趟旅程的鬧劇已經夠多了，現在好不容易有點動力繼續。如果我今晚想要抵達蒙特內哥羅，就不能因為牠拖慢速度。

我回到路上推著車，讓貓咪在我旁邊跑。我不知道為什麼，但我滿有信心牠等等就會無聊了，看到什麼東西就跑去玩然後消失不見。五分鐘過了，牠仍然跟著我，更重要的是，牠沒有其他地方可以去。這灌木叢生的岩石堆地形嚴峻，如果相信天氣預報，很快就會覆滿白雪。我想著，牠撐不過一天的，要是真的下雪的話。

我嘆了口氣，我的心贏過腦袋了，沒其他辦法。

我拎起貓咪帶到腳踏車旁。牠剛好可以坐在我的手掌上，幾乎感覺不到重量，我甚至可以摸到牠的肋骨。我單車的車頭有個車前袋，用來放置替旅程錄影和拍照的無機。我清空袋子，把東西拿出來放進其中一個側袋。

然後我在車前袋裡鋪件T恤墊著，輕輕把貓放進去。牠的小臉露出來，不安地看著我，

好像在告訴我牠不舒適。但我也沒辦法，我還能把妳放在哪裡？我得走了，希望牠可以安穩點，但顯然小貓心裡有其他盤算。

我只前進不到幾百公尺，小貓就出其不意嚇我一大跳。在我還未意識到時，牠就跳出車前袋、爬上我的手臂並跳到後頸。然後牠就把那兒當家了。我感覺牠圈住了我，用頭磨蹭我的頸背，輕輕地呼吸。我不覺得不舒服或是被打擾了，老實說，這感覺還不錯。小貓應該也很舒適，所以我就繼續往前騎了。很快，我也覺得不可思議，但牠睡著了。

這給我喘息的空間。我有機會評估一下，然後決定現在要怎麼做。我又立刻陷入兩難。一方面，雖然我很享受一個人，但有個伴是好事，小貓體重很輕，而且毫無疑問，這會很有趣。但換個角度，這不在計畫內。我遭遇太多這種時刻了，我責備自己。我又分心了。

接近中午，太陽仍在灰藍色的天空中爬升。我從定位系統裡知道很快要靠近邊界了。我得做個決定。重大的決定。

內心深處，我懷疑自己早就下定決心了。

會發生在你身上的事，終究會發生。

這是命運。

(圖/《Nala’s World，最幸福的旅程》商周出版)

(本文摘自《Nala’s World，最幸福的旅程》/商周出版)

【內容簡介】一個迷失自我的旅行者，一隻帶來勇氣的浪貓，一段與貓同行的奇幻旅程

二〇一八年十二月，遇見娜拉的那個早晨，我正在波士尼亞南端山區騎著車，往蒙特內哥羅邊界前去。她爬上我的肩膀，趴下來呼呼大睡，彷彿我是被她選定的子民。她的喵喵叫聲征服了我，從此，將她帶在身邊、照顧她，成了這趟旅行最重要的任務。

十多個月，一萬多公里路程。離家後的第一個耶誕節，我和娜拉窩在阿爾巴尼亞希馬拉的青年旅館。最難忘的打工換宿經驗，是希臘聖托里尼的獨木舟導覽公司，娜拉也穿上特製救生衣，一同搭著獨木舟出海。第一次搭乘熱氣球，多虧了土耳其卡帕多奇亞的熱氣球業者邀請招待。在希臘溫泉關紮營時，意外收到來自難民營中人們慷慨分享的善意，所幸有娜拉幫我為他們帶來歡笑做為回饋。

因為娜拉，我學會了對另一個生命負責。她也不斷以一貫的優雅姿態教會我： 要忠於自我，做自己想做的事；再壞的處境下也不必驚慌，事情總有好的一面；放慢腳步，才能享受生活；更教會我如何為大眾貢獻一己之力。自相遇以來，娜拉一步步帶著我進入她的世界，我也想盡我所能付出。過去，她是隻浪貓；從現在直到未來，我會讓她成為最幸福的貓。

【作者簡介】迪恩·尼可森（Dean Nicholson）

2018年9月，從家鄉蘇格蘭鄧巴出發，開始環遊世界。最初他的目標是盡可能多地了解這個陷入困境的星球。正如他所說：「我想看看這個世界的樣貌。」並希望探索自我。

從他啓程約三個月後，某天，在蒙特內哥羅與波士尼亞間的山區邊界上一條偏僻公路上騎行，遇到了一隻似乎是被拋棄的小貓。當時，他才剛克服一連串挫折，繼續他的旅程——其中包括膝蓋韌帶受傷——他面臨的挑戰還遠遠超過他已克服的困難。

但是，他抗拒不了的那隻令他的著迷小貓。小貓看著他的明亮眼睛、柔和的叫聲，以及似乎無論如何也決心黏著他的行動。

迪恩不忍心把這隻親人小貓留在茫茫荒野中，於是他把它放上了自行車，並在當地的一些獸醫的幫助下，使她恢復了健康。並以獅子王中的角色名字為貓咪命名為「娜拉 」（Nala）。

十多個月之間，他們穿越波士尼亞、希臘，亞塞拜然，喬治亞共和國和土耳其，並一起行駛了數十萬英里。他們慢慢地穿過歐洲向南走，尋找食物，在星空下或臨時搭建的營地睡覺。也意外發現自己從陌生人的友善中受益。

《Nala’s World》是他們的第一本書，記錄了一路以來的冒險故事，而故事仍持續進行中。