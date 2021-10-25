大陸一名20歲女子非常深愛男友，將他視作自己的「真命天子」，就算已經做了7次墮胎手術，整個人痛到跪倒在病床邊，身邊還沒有任何人照顧，她也依舊堅信對方是愛自己的。不少網友看到影片後都相當傻眼，紛紛留言勸戒女子，如果男方真的愛她，就不會放她一個人在這裡受苦。

綜合陸媒報導，四川成都一名20歲女子非常愛男友，並把他當成自己的「真命天子」，為了對方她前後一共做過7次墮胎手術，從影片中可以看到，術後這名女子痛到整個人跪在床邊，一手摀著肚子、一手抵著額頭，不斷扭動著身體，看起來十分痛苦。

然而她的身旁卻沒有任何照顧她的人，就連她心心念念的「真命天子」也沒有出現，儘管如此，女子還是固執地相信對方，口中持續默念著：「沒事，忍忍就好了，他是愛我的」。

這段影片曝光後，不少網友都相當傻眼，認為女子實在「太傻太天真」，紛紛留言勸戒：「要是真的愛你，就會在你第一次懷孕的時候給你一個家了」、「他是愛你的？那你痛的時候他在哪？」、「這麼美好的年紀為什麼要為了不值得的男人傷害自己的身體？」、「不要說愛了，這個男的連一點心都沒有，讓一個女生這麼痛苦」、「離開吧，不值得」、「這個女孩子也太傻了吧」。