大陸一名女子近日到餐廳點了一份「酸菜魚」，豈料菜餚上桌後，她用湯匙一舀，竟看見鍋內有一隻約硬幣大小的癩蛤蟆，讓她頓時嚇壞了，急忙拍下證據並叫來店家對質。

綜合陸媒報導，江蘇蘇州一名女子近日到餐廳內用餐，並點了一份酸菜魚，豈料菜餚上桌後，她用湯匙一舀，竟發現鍋內有一塊深色的不明物體，仔細一看才驚覺這是一隻體型約硬幣大小的完整癩蛤蟆，讓她當場嚇一大跳，女子指出，癩蛤蟆的花色雖然和酸菜相似，但還是非常醒目，因此一眼就發現牠的存在。

隨後她也拍下證據，並立刻找來店家對質，對方見狀也很訝異，表示這隻癩蛤蟆可能是被大魚吞下後，殘留在魚頭中，也可能是原本就混雜在一大把酸菜內，廚師沒有發現就全部丟下鍋煮了，但不管是哪一種原因，他們都願意賠償女子8000元人民幣（約新台幣3.5萬），且迅速安排她到醫院進行身體檢查。

新聞曝光後，立刻引發網友熱議，不少人都對店家的說法不買單，認為廚師在處理魚的時候，不可能沒有發現癩蛤蟆的存在，「酸菜魚需要開膛破肚切魚片，這廚師可以去檢查眼科了」；目前還沒辦法確認癩蛤蟆出現在料理中的原因，不過當地執法部門已經介入處理，尚待進一步調查結果。

癩蛤蟆又稱蟾蜍，牠們的全身都有毒素，尤其是耳朵後面的唾液腺、皮膚、內臟毒性最強，就算煮沸後其毒性也不會減弱，如果不小心誤食，最嚴重可能會致命。