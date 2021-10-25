美國一名麥當勞區域主管經常在網路上分享工作日常，並解答大家對於麥當勞的疑問，近日有一名網友就詢問「最少人點的品項」，她便拍片回答，表示自從7月買下這間店以來，就沒有任何客人來點過「熱紅茶」，引發網友熱議。

根據《鏡報》報導，24歲的帕圖拉（Stephen Patula）目前擔任俄亥俄州沃特福德區域一間麥當勞的主管，她經常在網路上分享自己的工作日常，並回答網友們對於麥當勞的好奇之處。

近日有網友提問「麥當勞最少人點的品項」，她也透過拍片回答，表示自從她和家人在7月份買下加盟連鎖店以後，就沒有人點過熱紅茶，「事實上，我大概1個月以前才知道我們有賣熱紅茶」，而店內最暢銷的品項則是冰茶。

有一些也在麥當勞工作過的網友看到影片後，也都相當認同帕圖拉的說法，更稱自己根本不知道怎麼製作熱紅茶，前幾天剛好碰到一位客人點，但他完全不會操作機器，最後問了同事才順利解決。

而這則影片也引發其他網友熱烈討論，紛紛留言：「好吧，下次我知道要在麥當勞點什麼了」、「美國人不愛喝熱茶，所以才會這樣」、「7月當然沒有人會點熱茶啊」、「在我使用外送APP之前，完全不知道麥當勞有賣茶」；另外也有網友認為，如果是在愛喝茶的國家，像是英國，熱紅茶應該就會是最熱銷的品項之一。