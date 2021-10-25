受到地球暖化影響，不少人發現台灣四季越來越不分明，一年當中幾乎長時間都是處於高溫難耐的夏季氣候，就有一名曾在台灣當過助理教授的日本網友，對台灣的天氣很有感，特別畫出台灣的四季變化圖，畫面曝光後引起台灣網友共鳴。

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》轉發一名日本網友的推特貼文，只見對方PO文寫下「台灣的氣候是這樣的感覺」，並附上一張手繪圖，讓他看了當場笑翻，直呼「這位日本朋友很懂台灣！」

畫面中可見，原PO畫出台灣一年四季的運作模式，並標註在台灣5至11月是夏天，12月至1月是冬天，2月至4月則是春夏秋冬瘋狂切換的季節，毫無邏輯可言，而秋天則是根本不存在。

貼文一出網友們全笑翻了，紛紛留言直呼「他內行的，一定住過台灣很久」、「超貼切，現在長短袖的切換期都縮短在一星期左右了，切換前不是大冷就是大熱，早就沒秋天了」、「人家是春夏秋冬，今年是春夏咻冬」、「2到4月直接過完春夏秋冬」、「太有才了，真的是這樣呀」。