從明代政治史架構來看，袁崇煥被殺，最根本的原因在於他侵犯了皇帝的絕對權力，他真的獨立去使用皇帝給予他的「全權」。但崇禎皇帝並沒有要和任何人分享他的絕對權力，對皇帝來說，袁崇煥不報告、不請命就殺了毛文龍，比傳言他和後金勾勾搭搭還要更嚴重。

尤其是先斬後奏的奏狀中，袁崇煥擺出一副理所當然皇帝會接受這個事實的態度，最是冒犯了崇禎皇帝。偏偏當時的狀況讓皇帝不能發作，還必須如袁崇煥預期的將那口怒氣嚥下去。一時嚥了下去，但擁有絕對權力的皇帝，隨時可能爆發出來，不會一直憋在肚子裡。

袁崇煥死得冤枉，以至於後世留下了一種歷史觀點，強調如果袁崇煥不死，明朝或許就不會滅亡。這樣的看法其實和當時明朝政治的現實有很大差距。袁崇煥被殺時是崇禎三年八月，距離明朝滅亡還有將近十四年時間。即便當時袁崇煥不死，甚至沒有下獄，後來也很難有什麼作為。因為崇禎皇帝在位一共十七年，在這段時間中，竟然任用了五十位閣臣，換過十九次首輔！

張居正、申時行、方從哲、劉一燝等都當過首輔，那是內閣閣臣之首，也是朝廷官員中地位最高的一位。明太祖洪武年間因「胡惟庸事件」廢相之後，改設殿閣大學士，到成祖時，內閣機制逐漸成熟，閣臣取得了類似輔相的地位。清初王士禎《池北偶談》中就有「崇禎五十相」的說法，他還跟宋朝相比，說從宋太祖到宋哲宗一百三十年的時間，總共才任用了五十位宰相，但明代光是崇禎一朝就「命相亦五十人」。[註]還有，在崇禎之前，明朝兩百多年歷史中，只有一位閣臣在任上被處死刑，而崇禎不到十七年的時間裡，就殺了兩位現任閣臣。

很明顯地，在崇禎皇帝朝中做事，動輒得咎，哪有可能再撐得了十四年？五十位閣臣、十九位首輔，平均每個首輔的任期是十個月，可以想見服務這位皇帝有多困難。

極端的自我中心貫串崇禎朝的統治

崇禎皇帝剛上任不久，對於很多狀況還不是很熟悉，是比較依賴閣臣的時候。崇禎元年，他任用過劉鴻訓擔任閣臣。《明史．劉鴻訓傳》中記錄，當時北京城門的守門衛隊因為領不到薪餉而鼓譟，皇帝知道後很生氣，要找造成短餉的戶部究責。劉鴻訓勸皇帝逆向思考，將這件事當作權謀的機會，可下令發三十萬公帑給鼓譟的衛隊。

這叫做「不測之恩」。這些衛兵們因一時衝動而有脫序行為，衝動過後一定有點後悔，也擔心會引來懲戒。如果皇帝在此時竟然施恩於他們，他們一定感激涕零，如此不只得到衛隊未來的效忠，也讓皇帝的恩慈名聲傳揚在外。

劉鴻訓講的不能說沒有道理，然而光是劉鴻訓對皇帝原本的反應有意見，皇帝就不喜歡他了。新皇帝剛即位，劉鴻訓覺得自己有責任告訴皇帝什麼是該做的，但他的經驗是不管說什麼，皇帝的反應都是不同意。劉鴻訓可能也有挫折感吧，退朝後就對人家表示，認為這位皇帝還不懂事，也不夠有魄力。結果「帝聞，深銜之，欲置之死。賴諸大臣力救，乃得稍寬。」

多嚴重啊！話傳到皇帝耳中，皇帝非常生氣，氣到要殺劉鴻訓，還要靠其他大臣盡力挽救，才終於放過。但死罪可免、活罪難逃，劉鴻訓還是被謫戍到北方代州，後來就死在戍所，再也沒回來。

劉鴻訓錯在哪裡？一錯錯在皇帝已經有看法時，還要表達自以為更聰明的建議；二錯錯在經常催促皇帝去做他還沒想到要做、或還沒準備要做的事，表現得好像比皇帝還了解狀況；三錯錯在竟然還敢在背後批評皇帝。

而這些錯，是從崇禎皇帝高度自我中心的角度去判斷的。這是明末最大的悲劇，皇帝的絕對權力此時掌握在一個高度自我中心的人手中。他自我中心的程度極端到只要意見從別人那裡來，他的反應必然覺得不對，無法贊同任何人。先入為主地認定別人都不可能對，不可能提出比自己能想到的更好的意見，然後才從中找出問題、找出理由來否定別人的主張。

只要是劉鴻訓主動提的，皇帝一定就先說「不對」、「不要」、「不應該」、「不可能做」。而且對於別人的批評，如此自我中心的人不只不能接受，還會將之上綱為仇恨，視為一種絕對無法原諒的錯誤。

拒絕別人建議，不能忍受批評，這兩項自我中心的特質，貫串了崇禎朝的統治。

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[註]《池北偶談．談故二》「五十相」條記錄：「《石林燕語》云：『本朝宰相，自建隆元年至嘉祐四年，一百四十年，凡五十人。』明崇禎十七年間，命相亦五十人。可以觀治亂矣。」《石林燕語》為宋人葉夢得所著，但該書卷二寫的是：「本朝宰相，自建隆元年，至元祐四年，一百三十年，凡五十人。」王士禎引用時有誤。

(本文摘自《不一樣的中國史11》/ 遠流出版)

【內容簡介】

十五世紀開始，西方海上而來的歷史力量已經在中國作用，近世後期由此分野。窺看明朝的整體社會現象，充滿「逾制」心態，從衣裝、飲食、建築到公共空間，皆成為僭侈炫耀的展示場。原為統治工具打造的驛道，消除了中國人對「行」的禁忌，讓行旅普及於日常。

朱學定為官學，與士人內在修養的聯繫慢慢消失，直到王陽明悟出「知行合一」，那是對詐偽社會風氣的嚴厲批判。明代戲曲的精緻創新，源於專業觀眾的眼光品味及文人的關懷參與；從話本到章回小說，中國文字終於可以記錄長篇語言，開啟一段「新造字運動」。

文官用道德意識干預皇帝的私生活，宮中、朝中分際被打破，宦官擁有超越前代的掌權空間，幾個史上罕見的昏君也在明朝出現。國家財政有個不變的「兩千七百萬石」作為預算基礎，從朝廷到地方，數字上無法管理，官僚系統隨之失能。流寇是明朝政治崩壞的總體現，與此同時，中國已被新世界體系置放在邊緣地帶。

【作者簡介】

楊照

本名李明駿，1963年生，臺灣大學歷史系畢業，曾為哈佛大學史學博士候選人。

擅長將繁複的概念與厚重的知識，化為淺顯易懂的故事，寫作經常旁徵博引，在學院經典與新聞掌故間左右逢源，字裡行間洋溢人文精神，並流露其文學情懷。近年來累積大量評論文字，以公共態度探討公共議題，樹立公共知識份子的形象與標竿。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長， BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、臺北電台「楊照說書」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「藝集講堂」開設長期課程。著有長篇小說、中短篇小說集、散文、文學文化評論集、現代經典細讀等著作數十冊。