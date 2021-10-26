馬來西亞一名女子近日出門上班時，意外在車上的冷氣風口，看見一條一動也不動的蛇，嚇得她趕緊打電話向捕蛇達人求助，捕蛇達人到場後，認出這是一條擁有劇毒的眼鏡蛇，慶幸地表示，好險當時蛇已經死亡，否則女子很可能遭受攻擊。

根據《星州網》報導，昨（25）日早上7點，砂拉越州（Sarawak）一名女子準備開車上班，沒想到卻看見一條蛇卡在冷氣風口，原本她以為只是蛇脫下來的皮，但仔細觀察後發現牠確實是一條蛇，不過不會動，似乎已經死亡，女子隨後也聯絡捕蛇達人賴利修（Lee Siew Lai）幫忙處理。

賴利修抵達現場檢查，發現這是一條劇毒眼鏡蛇的屍體，由於女子告訴他，最近開車都沒有發現異狀，前一晚停車時也沒有看見蛇出沒，因此賴利修推測，這條眼鏡蛇應該是在前一晚或事發當天早晨爬進車內，之後打算透過冷氣風口爬出車外，頭部卻意外被卡住而死亡。

賴利修表示，他過去曾幫忙捕捉過躲在車裡或引擎裡的蛇，種類包含蟒蛇、草蛇等，但眼鏡蛇躲進車裡卻是第一次看到，卡在冷氣風口後死亡，更是前所未見的事情，他也指出，幸好眼鏡蛇當時已經死掉，否則女子一上車就可能遭到攻擊。

眼鏡蛇身手矯健，身長大部分都能達到1.8公尺以上，每當遇到敵人時，眼鏡蛇就會張大頸部，舉起身體前半部低吼，藉此威嚇敵人，而且牠們都擁有致命的毒液，裡面含有能攻擊神經系統導致麻痺的神經毒素，大部分的眼鏡蛇還有細胞毒素，可導致內出血和血流不止，平均只要15毫克的毒液，就足以使人死亡。