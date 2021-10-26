印度近日又傳出有人因為吃東西而死亡的事件！日前北方邦一名母親煮咖哩當作晚餐，豈料全家人吃完半小時，竟都出現上吐下瀉的症狀，緊急送醫後父親和5歲兒子皆不治身亡，其他人則情況危急，還在搶救當中。

根據《India TV》報導，這起事件發生在魯卡巴德縣（Farrukhabad），23日當地一名母親煮咖哩給家人吃，未料用餐結束過了約半個小時，這家人就開始陸續出現上吐下瀉的狀況，雖然事後緊急將他們送醫，但45歲的父親伊爾沙德（Irshad）和6歲的兒子拉拉（Lalla）仍不治身亡，其他3人則情況危急，仍在搶救當中。

警方調查發現，咖哩中含有花椰菜、馬鈴薯等食材，只有死亡的2人有吃，其他人則沒有吃，所以懷疑可能是花椰菜和馬鈴薯含有農藥，烹煮前沒有清洗乾淨，讓家人們吃下了殘留的農藥，才導致這起悲劇發生；目前這道「致命咖哩」已經被送去化驗，尚待調查結果出爐，以釐清案件的真相。

事實上，不久前印度才傳出一起3姊妹吃米香死亡的事件，一名父親從超市買回當地傳統餅乾「米香」，給3名女兒當作零食吃，豈料她們吃完沒多久，就出現噁心嘔吐的症狀，家人們見狀緊急將她們送醫，然而還是為時已晚，這3名小姊妹相繼在醫院過世。