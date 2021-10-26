Broken twig??

It’s a Moth...

looks like a piece of twig with bark even resembling the layering of wood tissue at the “cut” ends to avoid predation

God’s amazing creations. pic.twitter.com/FrLM62FPAJ — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 10 2021

木頭竟然長了腳？國外一名網友在網路上分享一段影片，畫面中可見，民眾食指上停著一隻「小生物」，外形神似截斷的木頭樹枝，但其實牠的真實身分是一隻飛蛾，影片曝光後眾人全看傻了，紛紛留言直呼「我的天！騙人的最高境界」。

根據《The Dodo》報導，推特網友「@susantananda3」日前在網路上分享一段影片，畫面中可見，一隻外形神似木頭斷枝的「圓掌舟蛾」（Phalera bucephala）緊緊攀在民眾的食指上，六隻絨毛小短腿明顯洩露了牠的昆蟲身分，還乖巧的任由特寫鏡頭對牠全方位無死角的進行拍攝。

圓掌舟蛾在幼蟲時期與一般毛毛蟲十分類似。（示意圖／達志影像）

事實上，圓掌舟蛾是完全變態的昆蟲，在幼蟲時期與一般毛毛蟲十分類似，特別的是兩端有明顯的Y型紋路，成蟲後就會變成一根「截斷的木頭樹枝」，且成蟲大小是雄性小於雌性的。

這段驚人的14秒畫面曝光後，網友們對於圓掌舟蛾高超的偽裝術感到十分驚奇，紛紛留言直呼「驚人的偽裝」、「真的超像樹枝的」、「大自然的驚人創造！」、「實在是太不可思議了」、「不說牠是飛蛾，我真的看不出來」。