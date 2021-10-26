文姜是春秋時期齊國齊僖公的女兒，也是齊襄公同父異母的妹妹，然而兄妹之間卻藏有私情，直到文姜出嫁後還依舊持續，她的丈夫魯桓公得知此事大怒，卻慘遭齊襄公殺害。這段荒淫的亂倫故事讓文姜聞名於後世，更背負了許多難聽的罵名，不過有歷史學者認為，文姜在世時其實為魯國做出不少貢獻，是歷史上難得的女性政治家。

《春秋左傳》中記載，當時齊僖公想將文姜嫁給鄭國太子，未料遭到拒絕，不久後在西元前709年（魯桓公3年、齊僖公22年）時，魯桓公派公子到齊國求親，文姜就此成為魯桓公夫人，並在西元前706年（魯桓公6年），生下一名兒子，也就是未來的魯莊公。

然而文姜在出嫁以前，就已經和哥哥齊襄公有私情，西元前694年，魯桓公和齊襄公因為雙方國事來到2國邊境會面，文姜也以魯桓公夫人的身分隨行，抵達後她竟和齊襄公私通，這件事還被魯桓公發現，於是憤怒地責備文姜，齊襄公得知消息後，派公子彭生暗殺魯桓公成功，對此魯國國民相當氣憤，齊襄公只好處決彭生，以平息眾怒。

年幼的魯莊公因為父親過世而被迫上位，文姜則在齊、魯的交界之處「禚地」居住下來，之後經常往返2國，一邊和齊襄公私會見面，一邊輔佐自己的兒子治國，文姜也在這段期間展現了驚人的外交能力，不但緩和了齊、魯之間劍拔弩張的氣氛，在西元前689年（魯莊公5年），還成功讓魯國加入齊、宋、陳、蔡聯軍討伐衛國。直到齊襄公死後，文姜有好長一段時間都沒再去過齊國，後來再出現於齊國，基本上都只是國務活動。

公元前673年（魯莊公二十一年）文姜去世，被賜諡號「文」，陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，「文」有學勤好問、慈惠愛民、愍民惠禮之意，是很好的諡號，由此可知文姜直到去世，在魯國都還是備受敬重的人，雖然她的「淫亂事蹟」並不假，但也確實是歷史上少見的女性政治家，而且她在位期間，對魯國的穩定付出不少貢獻。