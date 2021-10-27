美國一名女子和家人日前經過一處靜僻道路時，突然看見一隻白色、毛絨絨的生物從眼前經過，仔細一看才驚覺，那竟是一隻白化豪豬，且據資料顯示，1萬隻豪豬中，僅有一隻會患有白化症，讓女子和家人都又驚又喜，急忙停下來觀賞這難得罕見的生物。

綜合外媒報導，美國女子凱莉（Neil Kelley）日前和家人經過緬因州一條靜僻道路時，忽然看見一隻白色、毛絨絨的生物正在爬樹，牠身上的顏色和四周的環境差異太大，所以非常顯眼，凱莉一家人起初都不知道牠是什麼生物，仔細觀察之後，才終於發現牠是一隻患有白化症的豪豬。

Albino porcupine spotted: Rare quilled critter spotted climbing tree in York Maine https://t.co/MXoMzHp1ek — Fosters Daily Democrat (@FostersDailyDem) October 12 2021

值得慶幸的是，這隻豪豬看到有人類接近，並沒有受到驚嚇，反而繼續自在地爬樹，「牠沒有表現出任何驚慌或害怕，而是非常冷靜和鎮定」，讓凱莉和家人們能夠盡情地觀察牠的行動；不久後，這隻白化豪豬決定離開，爬下樹以後就往樹林深處走，凱莉一家則在原地默默目送牠離開，「這是一次難忘的經驗，我們絕對不會忘記」。

豪豬又稱箭豬，牠們的身上有許多銳利的刺，很容易脫落，上面還有倒鉤，可以刺進攻擊者的皮膚中，很難去除。根據緬因州內陸漁業和野生動物部的資料顯示，每1萬隻豪豬中，只有一隻豪豬患有白化症，因此想要親眼看見白化豪豬是件不容易的事情。