鳥竟然和狗成為朋友！美國紐約一間動物慈善機構，先前收容一隻無法飛的鴿子，還有一隻不能走路的吉娃娃，沒想到牠們遇到對方後，發展出超越物種的友情，雙方似乎很憐惜彼此的遭遇，而這段友誼也感動不少人。

根據《People》報導，位於紐約的米婭基金會（The Mia Foundation）專門接收先天缺陷的動物，基金會創辦人羅傑斯（Sue Rogers）提到，他們於2012年創立，如今幫助過千隻的動物，有幼犬、貓咪、馬、山羊及火雞，甚至還有驢子，有時還有民眾會將受傷的鳥和松鼠帶來給他們照顧。

幾年前有一隻名為「Herman」的鴿子，停在一間汽車經銷商門口一動也不動，一待就是3天，店內員工發現不對勁便聯繫米婭基金會，而Herman經過治療後，身體已無大礙，但疑似因受西尼羅河病毒影響，導致牠失去飛行的能力，便永久待在基金會，團隊時不時會帶牠出去曬太陽。

Herman一直都是獨來獨往的，直到牠遇到來自南卡羅萊納州的吉娃娃幼犬「Lundy」，Lundy四周大時開始學走路，但不久就出現停止進食的狀況，讓主人非常擔心，檢查後才發現愛犬患「游泳者症候群」（Swimmer Syndrome），研判牠因脊椎太瘦小，難以支撐身體，因此無法使用後腿行走，飼主無力扶養牠，便送往米婭基金會。

羅傑斯提到，一天他著忙著照顧吉娃娃Lundy，便先將鴿子Herman放在狗窩旁，起初以為牠們不會理會對方，未料牠們居然依偎在一起，神奇的是，Herman非常呵護Lundy，並表現出母愛行為，「牠們的互動真的很可愛，我不確定Herman是不是把自己當成母親，還是出於朋友的關心」，而他也將狗與鴿子的互動照片分享至臉書，獲得1萬多次分享，羅傑斯提到「我們很高興牠們能夠互相陪伴，並給予彼此溫暖」。