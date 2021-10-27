獅子是萬獸之王，狩獵時幾乎百戰百勝，沒想到這次卻踢到鐵板！近日一段影片在網路上引發熱議，南非一處禁獵區中出現6隻獅子圍攻一隻長頸鹿的畫面，然而就算身上掛滿了獅子，長頸鹿仍表現得非常淡定，繼續拖著牠們行走，最終長頸鹿只踢了2腳，就輕鬆逆轉結局，順利保住性命。

根據《太陽報》報導，這段影片拍攝於南非的克拉西里禁獵區（Klaserie Game Reserve），從畫面中可以看到，一隻長頸鹿遭到6隻飢餓的獅子圍攻，一隻趴在牠的背上、兩隻分別抓住牠的左右後腿，其餘獅子則跟在一旁，不過就算遭到這麼多獵食者攻擊，長頸鹿仍表現得十分淡定，只是不斷向前，將獅子們拖著走。

其中幾隻獅子對於長頸鹿冷靜的行為感到無聊，漸漸脫離隊伍，不再攻擊牠，到最後只剩下2隻獅子還在繼續努力，長頸鹿見狀只好伸出腿稍微踢了2下，就輕鬆將牠們嚇跑，成功翻轉可能被吃掉的命運。

報導稱，長頸鹿雖然常被獅子視作狩獵目標，但牠們完全有能力可以抵抗獅子的攻擊；事實上，成年長頸鹿在野外的死亡率非常低，然而6個月以下的長頸鹿幼崽死亡率卻高達50%。

去年3月一名澳洲的野生動物攝影師德斯蒙戴（Desmond Chu），前往南非的馬帝克維禁獵區（Madikwe Game Reserve）取材，就目擊5隻幼獅殘忍殺害長頸鹿幼崽的畫面，由於幼獅年紀太輕，沒辦法很快殺死長頸鹿幼崽，導致這場折磨持續了10分鐘之久，「我的內心很矛盾，一條年輕的生命正在被殺害，畫面、聲音、氣味都令人心痛，但同時我也知道幼獅只是在做牠們該做的事情」。