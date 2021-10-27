德國一對兄弟日前到荷蘭一處湖泊釣魚，未料竟釣到一條長約119公分的黃金鯰魚，超巨體型把兄弟倆都嚇壞，而他們將其模樣拍下後，就將鯰魚放回湖中，專家表示，這條鯰魚呈現罕見金黃色，應該是基因突變造成，也就是俗稱的「白變」。

根據《Live Science》報導，來自德國杜伊斯堡（Duisburg）的職業釣客格拉茨（Martin Glatz），本月4日接受釣具贊助商的委託，與雙胞胎兄弟前往荷蘭一處湖泊，並使用該廠商的釣具釣魚，原本他打算釣一條大狗魚（Esox），沒想到竟釣到一條黃金怪魚。

格拉茨回憶，當時釣起47英寸（約119公分）的大魚時，他頓時非常驚慌，「當我看到魚的顏色後，我變得有些慌張，喊我弟弟快點拿魚網來」，巨魚被釣上船後，兄弟倆發現此為一條鯰魚，魚鱗閃爍金黃色澤，他們也趕緊拿出手機拍攝，隨後就將魚放回湖裡。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）稱，此鯰魚為歐洲特有種，名叫「歐鯰」（Wels catfish），在歐洲的湖泊和河流都能看見牠們的身影，歐鯰可長到9英尺（2.7公尺），重約300磅（136公斤），顏色為深綠黑色，並帶有少量斑駁的黃色斑點。

而被捕獲的鯰魚卻呈現金黃色，美國國家海洋和大氣管理局則推測，應該是基因突變導致，也就是俗稱的「白變」（Leucism），而動物若出現白變，會使體內色素減少，皮膚、體毛等部分呈現白色，但不同於白化症（albinism），眼睛顏色並不會受到影響，過去也曾發現不少白變的哺乳類、爬行動物、鳥類和魚類等。