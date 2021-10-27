創業並不容易，看在父母眼中，寧願孩子選擇較穩定的工作。澳洲一名華裔女子原本任職會計師事務所，工作穩定且收入高，但她卻漸漸萌生創業想法，但又不敢跟父母說，因此偷偷辭去工作，每天穿著西裝假裝到公司上班，直到創業2年後，她才將此事告知父母，而今她的公司市值更超過13億。

根據《紐約郵報》報導，Jane Lu在8歲時與60多歲的父母從大陸移民到澳洲，父親Frank Lu在當地擔任清潔工，辛苦賺錢培育Jane，從小對她寄予厚望，而Jane也不辜負父母的期望，順利進入澳洲知名會計師事務所工作，擁有穩定的收入。

不過Jane並不喜歡這樣的生活，漸漸萌生創業的想法，但她卻不敢告知父母，因此偷偷辭去工作，不過每天她仍會穿著西裝外出，假裝自己要去會計師事務所上班，「我會和媽媽一起坐公車進城，帶著筆記型電腦與公事包，雖然有時我會質疑自己到底做得對不對，不過那時已經沒有回頭路了」。

2010年Jane在朋友的建議下，投入快閃店賣衣服，並刷爆信用卡購入存貨，不過搭檔沒多久就退出，進入職場選擇較穩定的工作，而她也因此欠下6萬美元（約新台幣167萬元）的債務，正當她心灰意冷時，Jane也意識到自己不能再用這種方式做事，因此開始經營網路店面Showpo。

沒想到線上販售的方式，竟讓她的生意逐漸起色，數個月後她還利用臉書發起活動，粉絲在1個月內從3千人暴漲至2萬人，2012年她擴大經營，將原本放在家中的存貨移往倉庫，還替爸媽還完貸款並購買一輛新車，Jane有足夠的錢能養父母後，才將此事告知他們，Jane的父母知道女兒在創業，都感到非常驚訝。

如今Showpo在IG上擁有180萬粉絲，臉書擁有130萬人追蹤，Jane成為澳洲最成功的企業家之一，據了解，這間公司2019年營業額為638億美元（約新台幣1兆7億），從2017年以來，Jane更是每年登上澳洲金融評論（AFR）的年輕富豪榜，公司的市值達4700萬美元（約新台幣13億）。