在許多以古代背景為題材的影視作品都可以看到，有些角色在即將被賜死前，會拿出「免死金牌」來保命，不過在真實的歷史中，免死金牌真的有用嗎？事實上，有不少拿到免死金牌的官員最終仍難逃一死，而往往賜死他們的，就是頒發免死金牌給他們的皇上。

綜合陸媒報導，劉邦建立漢朝以後，為了鞏固政權、攏絡功臣，於是發明了「丹書鐵券」作為獎賞，也就是後世俗稱的「免死金牌」，根據《漢書》記載，鐵券上寫著「使河如帶，泰山若厲。國以永寧，爰及苗裔」，雖然沒有明確提及能夠「免死」，但承諾了功臣和其子孫，能夠世世代代安享榮華富貴。

然而5年後韓信謀反，劉邦並沒有顧及這塊「免死金牌」，而是直接把他殺了，不僅如此，其他的功臣也都相繼死於非命，最後他封的8個異姓王中，只有勢力最小的長沙王吳芮得以生存；司馬遷還對此做過統計，漢朝初期有百餘人受到封賞，最後僅剩5人活著。

到了明朝，開國皇帝朱元璋也頒發「免死鐵券」給大臣，作為最高獎賞，若大臣犯法時，只要拿出這個就能夠免於一死，而且這個鐵券還可以傳承給後代使用。然而才過了10年時間，就接連爆發胡惟庸案、藍玉案，當初拿到免死鐵券共34家開國功臣，幾乎都遭到牽連而被處死。

免死金牌雖然是皇帝和功臣之間的契約，不過這份契約的主導者是皇帝，最終解釋權也在皇帝身上，雖然能得到這份殊榮的往往是有功之臣，但有時功高震主，反而讓皇帝頭痛不已，而且從歷史記載可以看到，獲得「免死金牌」的人大部分都不會有好下場，因此又被戲稱為「索命符」。