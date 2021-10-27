慈禧太后掌權時，生活非常奢侈，不只穿得好、吃得好，就連服侍她睡覺也很費工。慈禧太后夜裡就寢時，臥室外的大廳需有6名太監值班，臥室內則是8個人待命，必須徹夜守在床邊，究竟是什麼原因，慈禧太后睡覺時需如此勞師動眾。

根據《騰訊網》報導，慈禧太后掌權時期，太監宮女數量龐大，多達好幾千人，而慈禧就寢時，會安排6名太監在門外看守，無論颳風還是下雨，6位太監都必須站崗，且徹夜不能睡覺，主要是防衛的作用，保護慈禧太后的安全，發生任何意外，都能第一時間把消息匯報給慈禧太后。

而臥室裡的8名服侍人員，分別是2名太監、2名丫鬟，2名歲數較大的資深宮女，還有2名女官，同樣也是不能睡覺，必須在夜裡值班，守著慈禧太后的臥室，2名丫鬟主要工作是幫慈禧太后按摩腿部，而歲數大的宮女則監督丫鬟，防止她們趁太后睡著後偷懶，或做出不敬的行為。

由於平常的起居與雜事，都由丫鬟與宮女處理，慈禧太后擔心她們相處久後，會出現互相包庇的行為，因此又安排2名太監監督宮女，但仍無法讓太后安心，因此又任用她最信任的女官，防止他們趁慈禧太后睡著時，做出越矩的行為。

雖然女官受到慈禧太后信任，但工作仍非常辛苦，必須跟著一起值夜班，和宮女、太監站一整晚，還要負責叫慈禧太后起床。慈禧太后的御前女官裕德齡曾表示，叫慈禧太后起床比站夜班更可怕，因為叫聲若太大，慈禧太后受到驚嚇會動怒，但聲音若太小，慈禧太后起不來就耽誤上早朝，因此喚醒慈禧太后非常需要技巧。

溥儀在回憶錄中也寫到，宮女不只要服侍慈禧太后，還要記錄她一夜翻了幾次身、習慣睡哪個方向、半夜是否起床喝水、尿尿等，到了早上後，宮女再將資料交給太醫院，作為太醫日後給慈禧太后保養或治療疾病的依據。