有些水域暗藏危機，並不適合讓人下水嬉戲，而且岸邊通常都會有告示牌提醒，然而巴西一名男子卻無視警告，跳入了危險水域當中，才下水沒多久就慘遭一隻鱷魚追殺，手臂還被牠緊緊咬住，所幸最後鱷魚主動鬆口，男子才順利逃過一劫，只有受到輕傷。

根據《每日郵報》報導，男子卡埃塔諾（Willyan Caetano）在本月23日下午，到大坎波（Campo Grande）的知名景點愛之湖（Lago do Amor）附近遊玩，沒想到卻目擊一名男子不顧下水禁令，直接跳入湖中游泳，然而過沒多久就有一隻鱷魚浮出，開始在男子身後「追殺」他。

男子發現鱷魚以後嚇壞了，連忙用最快的速度往岸邊游，但仍舊敵不過鱷魚，男子很快就被鱷魚追上，右手臂還被狠狠咬住，讓他完全沒辦法掙脫，但神奇的是，這隻鱷魚咬了一會兒後，就主動鬆口、放開男子的手臂，他也趁著這個機會趕緊回到岸上。

男子上岸後右手臂流著鮮血，一臉害怕地說他不知道湖裡有鱷魚，事後男子也被送往醫院治療，所幸只有受到輕傷，身體並無大礙。

事發當時還有另一名目擊者，是在湖附近販售甘蔗汁的女攤販，她透露因為當地水域有很多鱷魚，所以這是她5年以來第一次看到有人下水，以前有些孩子也想下去玩水，但只要她告誡對方「裡面有鱷魚，而且很髒」，他們就會乖乖聽話離開。