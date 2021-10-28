不少飼主忙於工作，就會將毛小孩交給寵物日托中心照顧。加拿大一隻5歲牧羊犬日前跑出自家後院，獨自走到距離家5條街的日托中心，日托中心的員工發現後，趕緊聯繫牧羊犬的飼主，對方才知道愛犬偷跑出去玩。

根據CTVNEWS報導，加拿大溫尼伯（Winnipeg）一間高級寵物日托中心「Happy Tails Pet Resort&Spa」，日前早上6點半左右準備營業時，發現店門口出現熟客的牧羊犬「吉姆」（Gem），但等了幾分鐘後，都未看到熟客出現，讓他們驚覺不對勁，趕緊聯繫「吉姆」的主人。

「吉姆」的主人接到電話後，才知道愛犬逃出自家後院，走了5條街抵達日托中心，讓主人哭笑不得，日托中心的老闆貝內特（Shawn Bennett）表示，「我總是稱這裡是『狗狗的迪士尼樂園』，因為來到日托中心的狗都能與其他同伴一起玩」。影片中可見，日托中心開門讓「吉姆」進來後，牠看起來非常開心，還不斷搖尾巴。

貝內特提到，近日受到新冠疫情的影響，因此多數飼主都在家上班，寵物來日托中心的次數也減少了，「我知道吉姆很喜歡來這裡玩，但沒想到牠竟會拋下主人隻身逃家來這」，之後「吉姆」也被主人允許待在日托中心一整天，此事也登上當地新聞的頭條，網友笑說「疫情也無法阻止狗享受SPA」。