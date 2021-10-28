找到失落黃金島？印尼蘇門答臘島漁民5年前開始，陸續在巨港市附近的穆西河裡挖出大量寶藏，包含黃金、寶石及佛教雕像等，此事曝光後，也引來考古學家的注意，進行研究後推測，這可能是被稱為「黃金島」的三佛齊遺址，近日研究報告發表於《Wreckwatch》雜誌，引發關注。

根據《每日郵報》報導，印尼漁民5年前在蘇門答臘島穆西河（River Musi）裡，挖出大量的寶藏，有寶石、黃金戒指、硬幣和一尊8世紀真人大小佛教雕像，上面鑲有珠寶，價值數百萬美元，另外還在河床挖出古代中國硬幣及大量沉沒的瓷器，英國海洋考古學家金斯利（Sean Kingsley）推測，這應該是出現於7世紀至13世紀間的「三佛齊帝國」（Srivijaya）。

古學家金斯利指出，巨港市（Palembang）一直被認爲是三佛齊帝國所在地，但卻未能找出足夠的文物證據，直到在近5年陸續在河裡發現黃金，「該帝國打撈出來的寶藏，可能就是《水手辛巴達》（Sinbad the Sailor）裡讀到的東西，雖然這只是故事，但裡面的黃金寶藏真實存在」。

古學家金斯利進一步解釋，三佛齊帝國在當時會如此繁榮，主要是他們控制絲綢之路的貿易路線，當時世界上的所有貨物，無論香料還是奴隸，都必須經過這條海上要道，該帝國除了從海上貿易獲得財富外，他們還在蘇門答臘的穆西河和巴當哈里河（Batang Hari rivers）沿岸發現金礦。

根據編年史資料顯示，三佛齊帝國擁有許多島嶼，因此也不清楚其邊界在哪，且該帝國的航海家、水手和商人四處探險，遍布婆羅洲、菲律賓、泰國、柬埔寨和馬達加斯加等，但三佛齊帝國最終在14世紀神秘消失，古學家金斯利表示，三佛齊是一個漂浮的王國，導致相關遺址難以被發現。

古學家金斯利說明，三佛齊帝國將廟宇與宮殿建在陸地上，平民則是住在用竹子製成的漂浮屋裡，他們若是想搬家，在河上移動屋子即可，再者，三佛齊可能跟龐貝城的遭遇相似，成為火山噴發的犧牲品，火山爆發讓當時的人很害怕，國王可能指示人民將黃金等物扔進河裡，做為宗教祭品，所以現今才會在穆西河裡撈出大量寶藏。

考古學家金斯利指出，考古單位還未對穆西河提出正式挖掘工作，漁民們挖出古物後，再賣給骨董商賺錢，「這也表示黃金島的古老文明面臨再次消失的危機，文物落入肆無忌憚的收藏家手中，意味著三佛齊帝國的興起、輝煌和衰落有關的證據，正在悄無聲息地消失」。