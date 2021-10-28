出來「混」的，總是獨一無二！做了寵物溝通師，我才知道，混血的狗狗跟混血兒一樣可愛，最近接了幾隻混血品種的溝通案例，正是如此，只可惜都已經離世。

樂樂是一隻狐狸混黃金，自帶一股仙氣，姐姐問祂在彩虹橋那端過得好嗎？樂樂卻一個勁兒說著自己有多美，尤其是祂的雙眼皮。我問姊姊，樂樂是不是很愛美，姊姊說超級無敵愛漂亮，爸媽每次幫牠剃毛，因為技術不好剃的坑坑疤疤，姐姐會故意一臉嫌棄逗牠：「樂樂怎麼那麼......」媽媽就會接下一句：「怎麼那麼......漂亮」，因為只要嫌牠醜，樂樂就會像川劇一樣變臉。

透過寵物溝通卡，看出樂樂是一隻不太受主人掌控，很有自我意識又有點固執的狗狗，常常搞不清楚自己在幹麻？！但是我聽姐姐說，媽媽對樂樂有很多規矩要求，進門要擦身體，每周要洗澡，才准上床。一隻自我意識高的狗狗怎會接受主人這麼多繁瑣的規矩？

溝通時樂樂說：「擦身體很煩，洗澡很討厭，但只有接受，我才能進屋裡，成為一家人」，為了不要老睡在門外，可以進屋裡睡覺，樂樂也是很懂得配合主人的潔癖，因為，成為一家人對牠很重要。

另外姊姊還說，樂樂應該也有點混到哈士奇，所以比較少黃金獵犬的憨厚，卻常出現二哈的無厘頭，為了吃，可以耍很多小聰明，家人藏起來的蘋果，牠都可以翻出來吃。姊姊也很樂於當寶貝的專屬攝影師：「我從沒有遇到過一隻長相跟樂樂一模一樣的狗狗」，看起來姐姐對樂樂的仙氣飄飄也相當自豪。

蝴蝶犬混西施的「保佑」非常可愛，讓人看了都忍不住想將牠抱在懷裡。(圖/保佑哥哥提供)

另外一隻可能也很難再找到同樣長相的是蝴蝶犬混西施的「保佑」，因為哥哥預約了離世溝通，才讓我有機會看到這麼可愛的混血兒，感覺好像所有狗狗配上蝴蝶犬的大耳都萌的讓人融化。

溝通時，對於哥哥想再養一隻狗狗來陪爸媽一事，保佑說：「可以不要那麼快嗎？」因為祂覺得祂的接班人很重要，希望哥哥慢慢挑。

溝通後，哥哥很想知道溝通中的保佑是甚麼樣的聲音，但我只能抱歉，因為我是靠心電感應，有時可清楚感覺到毛孩的個性，有時不行，至於具體的音頻，基本上是感應不到的，不過保佑的可愛模樣，我真是過目難忘，難怪祂說：「我不是那麼好取代的」，看來不論是人還是毛孩，顏質高的，總是很有傲嬌的本錢。