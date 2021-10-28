全球經濟不景氣，有些上班族為了買房、結婚，省錢招數無所不用其極。美國加州一名電氣工程師日前受訪提到，以前自己為了盡快存錢還清學貸，便花150美元購買當地遊樂園年票，以此解決三餐，換算下來每頓飯僅約50美分（約新台幣14元）。

You can have your (funnel) cake and eat it too 😋🎢 Team Members receive in-park discounts on food and merchandise! #PerksoftheJob #SixFlagsMagicMountain #TheThrillisCalling pic.twitter.com/ywRHKU0u6G — Six Flags Magic Mountain (@SFMagicMountain) April 29 2021

根據《Mel雜誌》報導，33歲的電器工程師狄倫（Dylan）2014年到加州瓦倫西亞（Valencia）實習，當時他身上揹有學貸，希望能快點存錢繳清，但進到公司後發現，伙食費並不便宜，「我的同事告訴我，她每個月外食費用約1500美元，我當時想『我不會走上那條路』」。

喜歡坐雲霄飛車的狄倫隨後發現，距離公司僅5分鐘車程的主題樂園「六旗魔法山」（Six Flags Magic Mountai），園區提供一種年票，只要一次付清150美元（約新台幣4175元），就能全年無限次數入園遊玩，且還包含停車位及一日兩餐，狄倫認為這是存錢的好機會。

狄倫買了年票並安排好時間，「午休時間我就跑到那裡用餐，之後再回公司，下班返家前，再去遊樂園吃晚飯」，雖然這種方式確實能存很多錢，但他也承認第一年很難熬，遊樂園的餐點選擇只有漢堡、薯條、披薩與麵包棒或汽水喝到飽，這些食物吃下肚，對身體都很不健康，除了正餐外，還有甜甜圈、聖代等可以選擇，這也使他的體重增加，不過近幾年推出不少較健康的餐點，讓狄倫非常開心。

狄倫雖然未計算他在「六旗魔法山」的用餐次數，但估計應該超過2千次，累計下來每頓飯支出約為50美分（約新台幣14元），如今他不只繳清學貸，近日還在當地買了房子，妻子也順利搬了過來，儘管他已不像過去經常跑「六旗魔法山」，在遊樂園的用餐頻率也減少到一周只吃3、4頓午飯，但他仍非常熱愛這座遊樂園，更表示「只要他們不斷改變菜單，我就很滿足了」。