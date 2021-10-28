韓國一名網友的母親近日過世，由於母親生前曾說想吃大醬湯和燉雞肉，但還來不及吃就離世，因此她在葬禮當天，為母親購買最後一餐，豈料外賣送達後，她打開餐點發現暖心一幕，讓她非常感動，此事被分享至網路論壇，引發關注。

韓國一名網友在論壇上發文分享，日前他參加前同事母親的葬禮，前同事當天透過網路下單，為母親點了她生前愛吃的大醬湯和燉雞肉，並在備註欄寫下「這是我母親生前最愛吃的食物，所以麻煩將餐點送到葬禮場地門前就可以了」。

由於購買兩種不同的食物，因此前同事向兩間不同的店下訂單，豈料餐點送達後，大醬湯的店家在餐點裡，夾了一個含有3萬韓元（約新台幣713元）的信封，裡面還有弔唁字條，而燉雞肉的店家同樣留下紙條，表示他們也經歷過喪親之痛，非常能理解他們現在的心情，因此不向喪家收取餐點費用。

YouTube頻道「알고보면」事後進行訪問，喪家表示她的母親從去年3月開始健康出現狀況，之後病情不斷惡化，嚴重到難以正常說話，就在母親臨終前10天，突然說很想吃大醬湯和燉雞肉，但不久後就過世，因此她才會在葬禮當天，為母親點最後的外賣，而看到店家暖心的安慰，也讓她非常感動。

節目組也親自拜訪這2位老闆，大醬湯的老闆表示，小時候他曾受到別人的幫忙而感動不已，因此當他接到這個訂單後，他也希望能夠將溫暖傳遞給他人，因此以這種方式給予喪家力量，而燉雞肉的老闆也是如此，當天他接到單後，還親自送外賣到現場。