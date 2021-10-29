街頭若莫名出現一扇門，應該都會引起眾人注意。日本一名音樂家先前在東京都小平市街頭，發現一扇神秘的窄門，僅20公分左右，門後連接著一面牆，用途讓人看了匪夷所思，而他也將畫面拍下PO網，引發熱議。

根據日媒《excite》報導，音樂家片岡津久美日前在東京都小平市街頭，發現一扇神秘的窄門，寬度約20公分左右，僅一隻手掌大小，上面還有門框與喇叭鎖，但詭異的是，門後並沒有通往任何地方，而是一面牆，右側則是另一棟建築物的樓梯，由於不清楚門的作用，讓片岡津久美看了很困惑。

片岡津久美將影像分享至推特，引發討論，當地媒體也深入調查，詢問窄門右側一間經營榻榻米的店家「For You」，老闆吉岡勝正表示，「2016年左右我開始在這做生意，但那時已經有這扇門了，聽說用途是為了防盜」，窄門左側原本是一間寵物店，專門出售珍稀鳥類，例如貓頭鷹或老鷹等，而門原本是一個窄巷，不少竊賊偷完東西後，就會從這個小巷鑽出去。

寵物店老闆發現後，才會安裝上一扇門，不過2年前寵物店結束營業，拆遷工作於今年年初才進行，如今整間店已被拆除，唯獨這扇門被留下，原址改建成停車場，因此形成這幕特殊景象。而門僅20公分，也讓人好奇是否真的有人能過得去，老闆吉岡則表示「真的可以過，也讓我非常意外，我店裡的室外機就放在窄門後方，一名水電師傅曾從這扇門進去，不過他身材非常瘦，如果是我就無法了」。