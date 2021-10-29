孩童受傷，第一時間總會想找媽媽，沒想到大陸遼寧省一名男子出車禍受困在車體內，獲救後的第一件事竟然是躺在地上放聲哭喊「我要找我媽」，影片曝光後網友全看傻了。

遼寧省大連市本月24日發生一起車禍，兩輛車子對撞後，其中一輛車子車體嚴重變形，導致男駕駛受困其中。警消人員獲報後立刻趕抵現場，並且出動重機具拆掉車門，將人救出。

救援影片中可見，男子獲救後沒有明顯外傷，但卻躺在地上，情緒激動的不斷狂喊「誰來救救我？」甚至喊了6次「我要找我媽！」讓現場警消人員也看不下去，忍不住回應「堅強點小夥子！你找你媽來能幹嘛？」隨後就將男子送往醫院進行治療。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「本來是個悲傷的事，讓他硬搞得哭笑不得」、「這就是傳說中的媽寶男？」、「有點男子氣概好不好，還真上演了哭爹喊娘呢」、「你媽肯定和你說過開車要小心，你怎沒記住，這個時候才想起媽媽」。

不過也有人認為「在最脆弱的時候本能尋找最依賴的人，有什麼問題嗎？」、「喊媽媽說明在他心裡媽媽是重要的，不應該嘲笑他」。