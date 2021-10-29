英國一名70多歲的退休婦人，日前整理家裡時翻出一顆鑽石，起初以為是人造鑽石，打算扔進垃圾桶，在鄰居的建議下，才拿至附近的拍賣行估價，驚覺這竟是一顆34克拉的真鑽，價值高達200萬英鎊（約新台幣7670萬元）。

根據《每日郵報》報導，英國諾森伯蘭郡（Northumberland）一名老婦人最近整理家裡時，找出了結婚戒指、珠寶及一顆鑽石，起初以為鑽石是人造的，打算扔進垃圾桶裡，鄰居得知後便阻止她，更建議老婦拿這些珠寶去拍賣行估價，她才帶著一袋珠寶至費頓比拍賣行（Featonby's Auctioneers）進行鑑定。

拍賣師連恩（Mark Lane）表示，老婦人當天帶了一袋珠寶來估價，袋裡放著她的結婚戒指和從跳蚤市場買來的低價人造寶石，以及一顆比1英鎊硬幣還大的鑽石，起初以為鑽石是方晶鋯石（CZ），因此也沒有多加留意，「它擺在我桌上2、3天，直到我使用鑽石測試機，才知道這是顆真鑽」。

連恩發現這顆鑽石大有來頭，便將其寄給位於倫敦的合作夥伴，「經由比利時的專家鑑定後，表示它是34克拉的鑽石，顏色及淨度的等級為H/VS1，非常罕見」，意味這顆鑽石內含非常微小的夾雜物，肉眼幾乎看不到，老婦得知後也非常驚訝，她已不記得鑽石的來歷，提到她過去經常去跳蚤市場買小飾品，從未想過這可能是一顆真鑽。

連恩也表示，「這顆鑽石是我鑑定過最有價值的」。鑽石的克拉數與重量有關，因此越重的鑽石價值越高，再者，這顆鑽石的顏色和淨度都非常純，因此被估價至少價值200萬英鎊（約新台幣7670萬元）。鑽石目前被保管在倫敦哈頓花園（Hatton）的珠寶專區，預計將於11月30日進行拍賣。