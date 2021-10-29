住家附近最怕遇上大樓建案或是隔壁鄰居裝潢施工，免不了聽到各種電鑽、敲打噪音，最慘的是房屋結構若因外力受損，還要費心處理。一名家住新北市土城的民眾抱怨，隔壁鄰居幾週前在裝潢，他們除了要忍受從早吵到晚的電鑽聲之外，沒想到自家的牆壁竟裂出一塊神秘的「門形裂縫」，讓他相當崩潰，貼文一出就有眼尖內行人表示，「狗洞的形狀跑出來了」

原PO日前在臉書社團《房屋萬事通公社》PO文指出，隔壁鄰居前幾週開始就在大興土木，電鑽聲不斷，晚上還有吸塵器吸石頭的聲音，沒想到如今自家牆壁卻出現了一塊「門形裂縫」。跟鄰居反映後，對方回應是在裝洗手台，關於受損的部分，承諾會依單據給付賠償，讓他不禁疑惑，「請問我是去買油漆自己刷就可以了嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「去油漆行買補縫高手或克裂靈補土，因為一般補土乾了會縮」、「這種請專業來評估處理，不要想著自己DIY。自己弄只有表面處理掉，到時候真的出事情又要請對方處理，對方大可不認帳」、「不能草草了事，住的安全很重要，不是只有裂一點點就不當一回事」。

不過也有眼尖內行人表示「狗洞」的形狀跑出來了，由於牆壁裂縫太深需要補土，應該請專業師傅來修繕，並解釋「狗洞是建造時，方便工人橫向穿越各戶，便於輸送材料及施工的便道，開設狗洞的地方不吃結構，換句話說不會開在結構牆」。