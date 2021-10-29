隨著時代改變，現代人不只晚婚，有些甚至乾脆不結婚，這也讓父母傷透腦筋，而出現逼婚行為。古代同樣也有逼婚，而且手段更恐怖，經過戰爭的朝代，政府甚至會發布逼婚命令，十六國時期還曾發生高僧被皇帝逼娶妻的事情。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代逼婚比現代更不擇手段，例如《孔雀東南飛》就是描述男女被逼婚的悲劇，另外《水滸傳》裡宋江為了表達自己的義氣，逼義妹扈三娘嫁給王英，這都是因當時的女性居於從屬地位，無法也決定權，《金瓶梅》裡的潘金蓮更是著名的例子。

于賡哲教授也解釋，雖然這些都是書中角色，並非真實人物，但也反映出當時社會的情況，因為類似事件在那時代常見，才會被寫進小說裡。古代除了父母逼婚外，政府也扮演逼婚角色，例如西周時期《周禮•地官•媒氏》就寫到「令男三十而娶，女二十而嫁」，這還屬於正常的嫁娶年齡。

有些經過戰亂的朝代，為了增加人口數，就會發布逼婚政令，例如《宋書•周朗傳》記載「女子十五不嫁，家人坐之」，指的就是女子15歲還未嫁，家人要連坐受罰，另外《晉書•武帝紀》的「女年十七父母不嫁者，使長吏配之」，就是女生到17歲，如果還不結婚，當地官員就會替她找夫婿，另外，武周時期也發生過類似事情，武則天就逼迫英俊的宰相李迥秀，娶她男寵（又稱面首）張易之的母親。

此外，更著名皇帝逼婚的例子，就是高僧鳩摩羅什，他原本是西域的高僧，外型亮眼，十六國時期，前秦苻堅派遣名將呂光遠征龜茲國，並要求俘獲鳩摩羅什，呂光之後威脅他娶龜茲王女阿竭耶末帝，但鳩摩羅什並不願意，呂光便將他灌醉，並與龜茲王女關在同一個房間，假若兩人沒辦事就休想出房門，最終迫於無奈，鳩摩羅什便娶龜茲王女為妻。

之後又爆發淝水之戰，後秦姚興就將鳩摩羅什迎進長安，儘管他非常崇拜這位高僧，但卻也做出逼婚的舉動，《晉書•高僧傳》曾記載，姚興擔心如此有智慧的高僧圓寂後，會沒有後代傳承，因此許配10幾名歌女給他，讓鳩摩羅什非常無奈。