隨著網路直播興起，不少網紅和直播主為了博取關注，紛紛打起擦邊球，經常在鏡頭前賣弄性感吸引粉絲。繼許多外型亮麗的正妹在醫院、寺廟和幼兒園拍攝辣照後，大陸如今又出現了外送妹在街頭熱舞的畫面，被當地媒體以「媛」稱之，質疑是網紅們為了衝流量的操作手法，畫面曝光掀起熱議。

綜合陸媒報導，在「佛媛」、「病媛」、「幼兒媛」之後，現在又出現了「外送媛」，根據網路上瘋傳的畫面顯示，一名火辣外送員穿著黑絲襪和激短裙，露出一雙修長美腿，在大街上瘋狂抖動、熱舞，附近還有幾名男性外送員圍觀，引發想紅、炒作的質疑。除此之外，網路上「外送小姐姐」一詞也是不少網友關注的熱門話題，和女外送員相關的影片吸引超過5.5億人次瀏覽。

報導指出，外送平台回應表示，由於外送員的制服在拍賣網站上也買得到，無法確定影片中的「外送媛」是否真的是平台旗下的員工，不排除自媒體炒作的可能性，但若確定屬實，將會對當事人祭出處分。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「為什麼要污名化『媛』這個字啊」、「真的是傷風敗俗」、「這是把自己當外賣送吧」、「惡俗文化！而且發這種玩意還很多人按讚」。