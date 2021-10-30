國外一名女子和男友交往6年，不料對方卻在一場意外中不幸離世，後來她在整理男友的遺物時，發現好幾支刻意被藏起來的手機，但當下並未多想，直到葬禮前一天開機查看，才驚覺對方竟然在交往期間劈腿另外5名女人，讓她當場心碎。

綜合外媒報導，薩琪亞（Sachia）交往6年的男友在一場意外中不幸離世，事後她在男友的車上發現多支手機，便隨手充電，沒想到在葬禮前夕開機查看，竟發現男友偷腥的對話紀錄，雙方顯然在一年多前就已經搭上線，但她卻毫不知情。儘管如此，她隔天還是照樣出席葬禮，「我的情緒非常複雜，很傷心而且非常受傷！」

最讓她錯愕的是，事後她仔細翻看手機，竟再度發現男友還和4名女子有來往，雖然她鼓起勇氣逐一連絡這些女子，但只有3人願意和她見面，「沒有人知道我是誰，但我不責怪她們，而是責怪他（男友）」。

影片曝光後，不少人對於薩琪亞的處境感到同情，紛紛留言回應，「如果是我的話，根本不會去他的葬禮」、「如果我是妳，我一定會把他的棺材掀了，並且立刻忘掉他」。事後薩琪亞坦承，事件過後自己經歷了一段非常痛苦的時期，同時接受不少心理治療，如今自己已經放下，並且重新振作了。