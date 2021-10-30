買房動輒千萬起跳，無論是周邊的生活機能，甚至是建築的安全性，都需要仔細考量。日前就有民眾透露，意外發現房子內的隔間牆拆掉後，裡頭露出滿滿的「保麗龍球」，擔心是偷工減料，便上網PO文詢問。貼文一出隨即釣出不少內行人曝光背後的超神用途。

原PO日前在臉書社團《裝潢DIY研究室》PO文指出，意外發現隔間牆內部填滿一顆顆「保麗龍球」，讓他不禁錯愕直呼「現在隔間牆主流是否都是這種？請問這是什麼隔間結構呢？」

貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人出言解答「這是隔間牆用的輕質混凝土」，「非承重牆現在幾乎都是用這個方式，優點是能減輕樓地板的承重，也間接讓整個大樓的底層承重不會過大」、「非結構牆面梁柱，為了讓樓地板承重減低，這些填充材是合理的」、「這工法有防火時效兩小時，這都有防火證明可以申請出來的」、「保麗龍球還能抗震，這種隔間牆拆除時用破碎機，幾乎很難將牆體鑿碎」。

不過也有過來人分享此種工法的缺點，「太大的電視要壁掛怕抓不住，我最後是貫穿然後對鎖的」、「隔音也是這種工法的弱點」、「無法直接在牆壁上釘釘子掛重物，內藏的管路如需移動也會比較困難」。