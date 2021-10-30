PTT鄉民經常創造一些流行語，像是「塑膠」、「咩噗」等詞彙，尤其是「道歉時露出胸部是常識」這句道歉哏更是歷久不衰，每隔一陣子都會被提起，但其實這句重傷女權的玩笑話，出自一部超慘的虐心電影，背後有著滿滿洋蔥。

PTT表特版一篇名為「道歉時露出__ __是常識吧」的貼文，內容附上日本女優長澤梓的影片gif檔，只見飾演服務生的她，不慎將餐點打翻，潑到客人身上，下一秒卻突然解開制服鈕扣，露出傲人雪乳鄭重道歉。這幕讓不少鄉民秒懂，紛紛留言直呼「原諒啦哪次不原諒」、「不只原諒，我還發小費」、「不錯哦！很有職業道德」。

看似玩笑話的道歉哏，其實出自讓許多人淚崩的2006年經典電影《令人討厭的松子的一生》，這部電影中，女主角松子當老師的時候，在一次校外教學中遇到一起現金竊盜案，好心的替犯下偷竊的學生頂罪，沒想到當她向教導主任道歉時，卻被無理要求「如果真心反省的，就讓我看妳的胸部，馬上！」從此開始了她坎坷悲慘的一生。

2008年時，謎片《現場攝影助理的常識教學》也向這個經典片段致敬，只見片中角色對著女優秋山杏奈飾演的攝影助理撂話，「道歉的時候露出胸部是常識吧！」這句台詞也被做成哏圖在網路上瘋傳至今。

而不少鄉民得知松子的悲慘遭遇後，也忍不住錯愕直呼「這部電影太虐心，不忍心看第2次」、「這下笑不出來了」、「心痛」、「想到就流淚」。