美國動物學家近日針對加州禿鷹進行基因檢測，發現其中2隻幼鳥竟是從未受精的蛋中孵化出來的，也就代表牠們並沒有爸爸，是由媽媽獨自孕育而成，這個驚人的現象也是人類首次發現加州禿鷹無性繁殖的案例。

非營利組織聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）將這項研究結果發表在《遺傳雜誌》（Journal of Heredity），內文透露研究人員替加州禿鷹進行例行的分子基因檢測時，發現有2隻幼鳥是無性繁殖的後代，在牠們身上完全找不到與雄性禿鷹的遺傳關係，這也意味著在生物學上，這2隻幼鳥沒有爸爸、只有媽媽。

無性繁殖在鳥類中是非常罕見的情況，通常都是在無法接觸到雄性的雌鳥身上才會發生，然而根據研究調查，這2隻幼鳥的母親都和雄鳥生活在一起，且分別都在正常受精的情況下生下11隻、23隻子女，因此這不僅是首次發現加州禿鷹可以無性繁殖的案例，也是首次在雌鳥擁有配偶的情況下發現的案例。

不過加州禿鷹的壽命約50歲，但這2隻無性繁殖的幼鳥都很早就死亡，分別只活到2歲和8歲，目前研究團隊希望可以再找到加州禿鷹無性繁殖的案例，並稱這一個新發現對其他鳥類可能也有影響，研究人員萊德（Oliver Ryder）表示：「這個發現導致新的問題出現，就是這種情況是否也會在其他物種間發生，但仍未被人類發現」。

加州禿鷹屬於美洲鷲科新大陸禿鷲家族，是北美洲大陸最大的鳥類，19世紀開始因為非法狩獵、鉛中毒和棲息地破壞，導致其數量急遽減少，讓牠們成為世界上最稀少的鳥類之一，美國政府於1987年執行一項自然保護運動計劃，捕捉野生加州禿鷹並安置、進行繁殖，如今數量約有500隻。