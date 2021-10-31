日本小笠原群島海底火山「福德岡之場」於今年8月13日噴發，產生的大量浮石（多孔火山碎屑岩，能在水中漂浮）自10月中旬開始陸續漂流到沖繩本島周邊海岸，造成漁船無法出海，嚴重衝擊當地漁業。當地藝術家原以為遇上「石頭海」是一件很浪漫的事，沒想到卻慘遭「碎石滅頂」，意外陷入浮石之中無法動彈，這才意識到事態嚴重，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，「福德岡之場」（Fukutoku-Okanoba）的火山活動是暌違11年後，再次出現噴發，噴發後產生的煙流可達海拔1萬6000公尺高空。然而大量的火山浮石從10月中旬開始，陸續漂流到沖繩本島和鹿兒島縣，不僅數十處的港口嚴重堵塞、約莫750艘漁船引擎遭到破壞，還有大量魚類因為誤食浮石而死亡。

日本藝術家「Moco」26日前往海邊時也發現「石頭海」奇觀，原以為是一件浪漫的事，沒想到下水後卻意外陷入浮石之間動彈不得，讓她忍不住驚呼「這真是一場災難！」為了讓大眾意識到這件事情的嚴重性，她試圖在海中游泳，並將全程錄影PO網。

影片中可見，她不斷慘遭火山浮石「吞噬」，卻無法游動，好不容易從「石頭海」中掙脫，但身上卻佈滿了密集的浮石。Moco表示，此處堆積的浮石大約有30公分高，根本無法游動，「石頭多到我覺得有危及生命的程度！」

目前日本政府已經成立專案小組清除海岸浮石，同時也推出「災難復原專案」，並號召各界投入救災行動，不過災損總金額仍在估算中。另外，日本原子能管制委員會也正密切關注浮石的移動路徑，避免座落在海岸線的核能發電廠受到浮石衝擊。

從空拍照可見，沖繩縣伊江島海岸29日被大量火山浮石侵襲。（圖／美聯社）