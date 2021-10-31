美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）在招募人才、解僱、晉升及獎勵方面，都有一套嚴格的標準，不過近日卻爆出一起醜聞，一輛亞馬遜貨車日前被拍到一名穿著清涼的女子從尾門跳下，讓網友們不禁好奇女子是否和司機在車上做了色色的事。影片曝光後不斷在網路上瘋傳，短短一週就已經累積逾1140萬觀看次數。

根據《紐約郵報》報導，一名佛羅里達州民眾拍到一輛亞馬遜貨車停在對街上，畫面中可見，穿著亞馬遜制服的司機從車廂內將尾門打開，下秒一名穿著黑色連身短裙的金髮女子走出，接著跳落在地，離去前還依依不捨的回頭看向目送她的亞馬遜司機。隨後女子就轉身掏出塞在胸前的手機，若無其事地邊走邊滑，而司機則緩緩將尾門關上。

短短13秒的影片在抖音（TikTok）上曝光後，一週就已經累計逾1140萬觀看次數，同時點燃網友們對於包裹遲到的怒火，紛紛留言直呼「難怪我的包裹總是遲到，而且還黏黏的」、「所以我包裹上的東西不是乾掉的優格嗎？」甚至有人猜測司機可能因此「搞出人命」，忍不住調侃女子說「您的包裹將在9個月後送達」。

眼看事情越鬧越大，亞馬遜在事發一週後宣布，已經解雇這名司機，「這不符合我們對快遞服務合作夥伴及其司機的高標準。再者，讓未經授權的人員進入貨車，明顯違反亞馬遜政策，因此該名司機已經不具有向亞馬遜客戶遞送包裹的資格。」