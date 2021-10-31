古代皇宮中除了皇親貴族以外，還有服侍他們的太監，但太監也會老，總會有做不動事情的時候，不過大半輩子都在宮中生活的他們，退休之後又該何去何從呢？

根據《梨視頻》報導，太監退休以後，最好的結局就是到兒子女兒家養老，但太監入宮不是都需要閹割嗎？為何還會有子女呢？事實上，有部分太監並不是自幼就入宮工作，反而是先娶妻生子後才成為太監，像是明末宦官魏忠賢就是21歲才入宮，在此之前已經生了一名女兒。

而自幼進宮的太監，如果在宮中生活混得好，可以過著有錢有勢的生活，他們大多都會認養乾兒子，並給予一些好處，這樣退休後就可以拜託他們照顧自己，替晚年生活買個保障，也算是一種「養兒防老」的概念。

至於其他沒有權勢的太監，則會定期捐錢給寺廟，長達幾十年的時間，直到退休後，他們就會選擇到寺廟出家，有時這些太監也會出資幫助寺廟翻修，像是北京海淀區的碧海寺，就曾受明朝御馬監于經資助擴建，後來魏忠賢也出資擴建、翻修。

除了居住地以外，這些太監死後的葬身之處也是個問題，雖然太監們在退休後，都會贖回自己被閹割掉的「寶貝」，但自古以來人們就將「死無全屍」視為禁忌，太監不算是完整的男人，自然也無法葬在祖墳裡，否則將會讓家族蒙羞，為了解決這個問題，清朝雍正皇帝特賜一塊「太監塋地」，也就是現在恩濟莊，做為他們人生最後的歸屬。