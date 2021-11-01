新加坡最初的定位，係為在中國只開放廣州一口通商時，英國人用以取得對華貿易的前沿基地。第一次鴉片戰爭和奪取香港，使擔任這個角色變得多餘。香港是南海的最北端，近台灣海峽，而台灣海峽另一端就是東海和長江口，更往北是黃海和天津（北京的口岸）、「隱士王國」朝鮮、對馬海峽、一八四○年代前少有西方船隻造訪的日本海。一八四二年，南京條約迫使中國對西方開放五口通商（上海是其中最北的口岸），代表西方強行進入中國的開端，但也導致中國社會的重大轉變，財富與權力的天平自此從農業內陸傾向沿海地區。民族主義者的救國大業──先是致力於改革君主政體，然後致力於推翻君主政體、振興中國文化──始於條約口岸，絕非巧合。一如亞洲其他地方的民族主義，中國的民族主義既傾心於西方，同時遭西方拒斥，最終在追求自強的過程中轉向群眾，帶來戲劇性的結果。

在倫敦，有人把一八四一年取得香港一事，視為當地一個剛愎自用之徒犯下的可悲、愚蠢錯誤。一塊沒有華商的「光禿禿岩石」，能帶來什麼貿易？事實上，即使六年後，英國國會一特別委員會仍語帶不屑地認為，香港無商業潛力。或許更糟的是，地近福建產茶區的廣州和有龐大河岸腹地的上海，雙雙作為條約口岸開放通商，意味著香港的商業前景，再怎麼說可能都有限。61但一如其他口岸城市，好運，再加上其優良港灣，讓來自海上的闖入者覺得未來大有可為，由此拯救了香港：對中國人來說，由於有廣州以及廣州和內陸的連結，香港一直只是廣州外圍防禦的一環，漁村和有城牆環繞的小九龍城的所在。香港的第一個救星是鴉片，而且有很長時間鴉片係其繁榮的基石。即使簽訂南京條約，鴉片輸入中國仍屬非法。香港作為英國領土，實為安全的庇護所，印度鴉片可在此卸卸貨，然後走私進中國。以怡和洋行為首的鴉片進口商，隨即在香港的前濱沿線砸錢興建倉庫和辦事處，香港有了一批人數不多但有錢的歐洲人，還有駐軍和殖民地官員。

五個條約口岸的商業態勢經十年或更久才底定，香港作為「先行者」，保有其優勢。長期以來，進口鴉片在香港加工、再包裝、轉送至中國消費者手上。第二樁好運氣，來得更是突然。一八四八年，加利福尼亞發現金礦。隔年，澳洲淘金熱也於焉展開，在紐西蘭南北島也出現較小規模的淘金熱。勞力需求和發財機會，發揮了磁吸效應，打動華南貧困鄉村的人民，往一個又一個「金山」外移的「熱潮」開始出現。香港很快地成為這些跨太平洋遷徙者的主要出境口岸，有定期船班來往舊金山。在加利福尼亞和澳洲的華人與家鄉保持聯繫，往往選擇出外幾年後就返鄉，希望在外期間匯回所賺的錢，因此香港不久便發展出人員流動所需的種種服務：預付船費的經紀人；為有意搭船出海者提供臨時住所的客棧；處理匯錢事宜的銀行以及代理人；掌握僑居海外者動態的報紙。由於外移的華人（一如其他多數這類人）偏愛消費他們所熟悉的各種事物（包括鴉片），香港也成為這個新海外市場的主要供貨者。

由於前述因素，到了一八五○年代，香港已成為中國沿海地區的海上活動中心，將它和太平洋的既有連結，延伸至南洋、印度、歐洲。一八四五年時，香港已是半島東方輪船公司經蘇伊士至歐洲航運路線的終點站，也是歐洲在亞洲的信箱。毫不意外的是，造船、修船成為主要活動之一，香港成為英國皇家海軍在中國新設立的主要基地。專門為船提供所需物資器材的零售商變多，東航的船隻也是在這裡招募到來自中國和其他地方的船員。英國人漸漸倚賴當地的蜑家人──歷來受壓迫的「水上人」，以討海、捕魚為生。隨著汽輪普及於中國沿海，一八六九年後，可見汽輪自歐洲過來，香港成為大加煤站──另一筆大生意──一八九○年代時輸入的煤已超過八十萬噸。但或許是第三樁好運，因禍得福的好運，才真的「造就」香港。一八五○年代起，長達十餘年時間，華中和華南被反清的太平軍攪得天翻地覆。經濟、社會、宗教、族群上的民怨，透過太平軍一時爆發出來。廣州和華南其他地方的眾多有錢中國人，為逃離太平天國之亂，紛紛避走香港。香港的中國人劇增，推升房地產價格，吸引來與內陸有連結的新商界菁英。在這方面，香港類似新加坡：其殖民地統治者和人數不多的歐洲籍商人，得益於自由港地位和帝國保護，這時能靠日益壯大的中國人商業網絡擴大其貿易。香港政府，一如新加坡政府，有充分理由對中國人進出香港維持完全任其自由出入的政策。一八九○年代，已有一名眼光獨到的英國殖民地事務大臣指出，香港其實是中國人的城鎮，非歐洲人的城鎮。

(本文摘自《解鎖世界》/ 麥田出版)

【內容簡介】

蒸汽機改變了地緣政治的形貌

強化中國、印度、澳大拉西亞（Australasia）、美洲、北亞和中亞的大陸開放態勢

這把鎖匙如何打開世界？「全球化」又從哪裡開始？

愛德華時代英國皇家海軍的大戰略家，外號「傑基」（Jacky）的英國海軍上將費雪（Fisher），曾說「五把鑰匙鎖住世界」，分別是新加坡、好望角、亞歷山卓、直布羅陀、多佛。在英國控制下，它們扼守歐洲與世界其他地方之間的海路，使這些海路不受任何敵對強權的艦隊威脅：不久，此一計畫就受到德國潛艇戰的破壞大考驗。英國將其「大艦隊」（Grand Fleet）駐守在奧克尼群島（Orkneys），徹底實現費雪的構想，封住從北海進入大洋的最後一個出口。

在本書中，我們徹底改變費雪的比喻，更改了他口中的大部分地方。十九世紀是輝煌的時代，世界的各個海岸和口岸從此不再拒斥外界與封閉；遼闊的大陸內陸從此擺脫高昂的陸路運輸成本所導致的與外隔絕；原本因為危險和湍急而難以逆流而上的河川（包括一八四○年代之前的塞納河），因為技術改進和蒸汽動力航行而暢行無阻。蒸汽世紀於一九三○年步入尾聲時，世界上幾乎每個人口稠密的地區，已能享有按照時刻表定期行駛的汽輪和火車提供的便利，以及笨重、低成本貨物的交換。這是世界史上一次翻天覆地的變革，造就了我們如今生活其中的世界。

讓全世界開始 「動起來」的蒸汽機！

本書是世界史的精華之作。描寫蒸汽動力如何重塑造世界，從港口發展到全球化，全球勢力重新分布。

在一八三○年至一九三○年之間，世界的樣貌被蒸汽機重塑。中國、印度、歐洲和美洲，這些世界上最大的經濟體因為蒸汽船、火車而開始有不同的面貌。人口、貨物、思想和金錢開始前所未有的大規模流動，使用於貨物、移民、郵件的輪船船隊也開始航行。世界各地可用比以往便宜的價格到達、商業、各種技術甚至是軍事力量都比過去更加集中。擁有蒸汽動力就等於擁有力量，各國的經濟秩序也因此重新排序。

蒸汽動力改變世界，啟動複雜、耗能的工業系統，造就我們現今生存的世界。它徹底顛覆就業和生產，也為水陸交通的便利和成本帶來改革，結果使得世界廣大地區大門洞開，任憑歐美國家恣意擴張勢力，其規模可謂前所未想。

《解鎖世界》這部令人著迷的作品，描述多個偉大港口城市如何成為蒸汽動力新經濟的重要樞鈕，不但重新塑造所在地區的貿易和產業，也改變城市的文化和政治。這些城市是我們所說的「全球化」的媒介，但它們的衝擊和影響，以及它們所激起的反應遠遠超過人們預期。在整個「蒸汽世紀」中，這些城市也無一倖免於世界政治的重大動盪。

書中收錄許多迷人的歷史故事，從紐奧良到蒙特婁；從孟買到新加坡；從加爾各達到上海，包含個人故事和原創想法。本書作者約翰．達爾文的作品讓讀者一睹現代世界的形成——無論它是變得更好，還是更壞。

【作者簡介】

約翰．達爾文（John Darwin）

擔任牛津大學帝國史和全球歷史教授直至去年退休，著有多本暢銷書，包括《帖木兒之後》（After Tamerlane）和《未竟的帝國》（Unfinished Empire）。

【譯者簡介】

黃中憲

政大外交系畢，專職筆譯，譯有《貿易打造的世界》、《維梅爾的帽子》、《帖木兒之後》、《太平天國之秋》、《帝國暮色》、《戰後歐洲六十年》、《意外的國度》、《湖南人與現代中國》、《未竟的帝國》、《成吉思汗》三部曲等。