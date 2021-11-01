愛德華時代（1901-1910）英國皇家海軍的大戰略家、外號「傑基」（Jacky）的英國海軍上將費雪（Fisher）曾說，「五把鑰匙鎖住世界」，分別是新加坡、好望角、亞歷山卓、直布羅陀、多佛。在英國控制下，這些地方扼守歐洲與世界其他地方之間的海路，使這些海路不受任何敵對強權的艦隊威脅：不久，此一計畫便受到德國U型潛艇戰的破壞考驗。英國將其「大艦隊」（Grand Fleet）駐守在奧克尼群島（Orkneys），徹底實現費雪的構想，封住從北海進入大洋的最後一個出口。在本書中，我們徹底反轉費雪的比喻，改變了他口中的大部分地方。十九世紀是輝煌的時代，世界各個海岸和口岸從此不再拒斥外界或封閉；遼闊的大陸內陸從此擺脫高昂的陸路運輸成本所導致的與外界隔絕；原本因為危險和湍急而難以逆流而上的河川（包括一八四○年代之前的塞納河），因為技術改進和蒸汽動力航行而暢行無阻。蒸汽世紀於一九三○年步入尾聲時，世界上幾乎每個人口稠密的地區，已享有按照時刻表定期行駛的汽輪和火車提供的便利，以及笨重、低成本貨物的交易。這是世界史上一次翻天覆地的變革，造就了我們今日的世界。

這是了不起的技術成就，可謂蒸汽的勝利，但也是地緣政治上的創痛。蒸汽強化了中國、印度、澳大拉西亞（Australasia）、美洲、北亞和中亞的大陸開放態勢。但這些地方的大門，係由歐洲帝國和他們在美洲的後代──盎格魯美洲和西班牙美洲的移民共和國、巴西帝國──的陸軍、海軍、移民、農奴、奴隸、契約工所強行打開。脅迫性外交、軍事征服、驅離原住民（或將他們化為農奴）等，為許多人清除了障礙，包括商人、行政官員、收稅員、礦工、種植園主、自耕農或小農，以及緊跟著過來的不同宗教的教師、神職人員、傳教士──文化劇變的媒介。蒸汽充分發揮其在陸上和海上載運人貨的功能時，已有遼闊的新疆域被併入新興的西方商業帝國、治理帝國、移民帝國裡。

動筆撰寫此書，源於想探索全球化歷史、尤其是「蒸汽全球化」歷史。本書以此關鍵假設為架構：「我們」自一九九○年起的全球化並非獨一無二，而只是一連串全球化裡的最近一次；透過了解先前的幾次全球化，最能充分理解此全球化與眾不同之處；全球化趨勢愈是積累，卻也受到危機和逆勢的衝擊；不可把全球化理解為純經濟現象（我們常這麼認為），而必須視之為技術、商業、文化、意識形態、地緣政治、環境等諸方面改變的關鍵時刻，這些都將賦予每一次全球化有別於其他全球化之處。因為我們在全球化裡所交易的物品，不只貨物，還有錢、人、觀念、資訊、消費習慣──以及生物群系，即動物、植物、微生物。每次全球化的「性質」，都是透過它們之間的複雜互動形成。因此，全球化的催化劑，即全球化的「調節閥」（套用蒸汽技術的術語），在邏輯上，係屬機動性，即有形、無形之物能從世界一端橫越遼闊空間到另一端的輕易程度和速度。

不管是過去還是現在，最重要的在於全球化的衝擊：全球化對落入其羅網或被冷落在其邊緣的人的影響。即使是漫不經心的一瞥，都能看出一點：全球化製造了贏家和輸家，且往往徹底翻轉了先前贏家的好運勢。在相對的生活水平上、在文化自信上、在能否免於外力支配上，或許都能感覺到得與失。在最好的情況下，全球化全面提升民生福祉；在最壞的情況下，則可能攸關生死。諸多歷史辯論著墨於為何世上某些地區繁榮一時，後來卻江河日下，變得相對貧窮。同樣耐人尋味的是，在強化傳統文化體的文化一致性，或在削弱其協調一致性，且有時帶來令人不勝唏噓的後果上，全球化到底起了多大作用。這些疑問皆可針對任一時期的全球化而提出，但本書的重點在於「蒸汽世紀」，在此期間，全球化的擴散程度和強度致使該時期的全球化最接近當今的全球化。同樣在這時期，可取得的資料和資源比此前任何時代都豐富。

(本文摘自《解鎖世界》/ 麥田出版)

【內容簡介】

蒸汽機改變了地緣政治的形貌

強化中國、印度、澳大拉西亞（Australasia）、美洲、北亞和中亞的大陸開放態勢

這把鎖匙如何打開世界？「全球化」又從哪裡開始？

愛德華時代英國皇家海軍的大戰略家，外號「傑基」（Jacky）的英國海軍上將費雪（Fisher），曾說「五把鑰匙鎖住世界」，分別是新加坡、好望角、亞歷山卓、直布羅陀、多佛。在英國控制下，它們扼守歐洲與世界其他地方之間的海路，使這些海路不受任何敵對強權的艦隊威脅：不久，此一計畫就受到德國潛艇戰的破壞大考驗。英國將其「大艦隊」（Grand Fleet）駐守在奧克尼群島（Orkneys），徹底實現費雪的構想，封住從北海進入大洋的最後一個出口。

在本書中，我們徹底改變費雪的比喻，更改了他口中的大部分地方。十九世紀是輝煌的時代，世界的各個海岸和口岸從此不再拒斥外界與封閉；遼闊的大陸內陸從此擺脫高昂的陸路運輸成本所導致的與外隔絕；原本因為危險和湍急而難以逆流而上的河川（包括一八四○年代之前的塞納河），因為技術改進和蒸汽動力航行而暢行無阻。蒸汽世紀於一九三○年步入尾聲時，世界上幾乎每個人口稠密的地區，已能享有按照時刻表定期行駛的汽輪和火車提供的便利，以及笨重、低成本貨物的交換。這是世界史上一次翻天覆地的變革，造就了我們如今生活其中的世界。

讓全世界開始 「動起來」的蒸汽機！

本書是世界史的精華之作。描寫蒸汽動力如何重塑造世界，從港口發展到全球化，全球勢力重新分布。

在一八三○年至一九三○年之間，世界的樣貌被蒸汽機重塑。中國、印度、歐洲和美洲，這些世界上最大的經濟體因為蒸汽船、火車而開始有不同的面貌。人口、貨物、思想和金錢開始前所未有的大規模流動，使用於貨物、移民、郵件的輪船船隊也開始航行。世界各地可用比以往便宜的價格到達、商業、各種技術甚至是軍事力量都比過去更加集中。擁有蒸汽動力就等於擁有力量，各國的經濟秩序也因此重新排序。

蒸汽動力改變世界，啟動複雜、耗能的工業系統，造就我們現今生存的世界。它徹底顛覆就業和生產，也為水陸交通的便利和成本帶來改革，結果使得世界廣大地區大門洞開，任憑歐美國家恣意擴張勢力，其規模可謂前所未想。

《解鎖世界》這部令人著迷的作品，描述多個偉大港口城市如何成為蒸汽動力新經濟的重要樞鈕，不但重新塑造所在地區的貿易和產業，也改變城市的文化和政治。這些城市是我們所說的「全球化」的媒介，但它們的衝擊和影響，以及它們所激起的反應遠遠超過人們預期。在整個「蒸汽世紀」中，這些城市也無一倖免於世界政治的重大動盪。

書中收錄許多迷人的歷史故事，從紐奧良到蒙特婁；從孟買到新加坡；從加爾各達到上海，包含個人故事和原創想法。本書作者約翰．達爾文的作品讓讀者一睹現代世界的形成——無論它是變得更好，還是更壞。

【作者簡介】

約翰．達爾文（John Darwin）

擔任牛津大學帝國史和全球歷史教授直至去年退休，著有多本暢銷書，包括《帖木兒之後》（After Tamerlane）和《未竟的帝國》（Unfinished Empire）。

【譯者簡介】

黃中憲

政大外交系畢，專職筆譯，譯有《貿易打造的世界》、《維梅爾的帽子》、《帖木兒之後》、《太平天國之秋》、《帝國暮色》、《戰後歐洲六十年》、《意外的國度》、《湖南人與現代中國》、《未竟的帝國》、《成吉思汗》三部曲等。