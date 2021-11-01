美國一名飼主幾年前領養了一隻又聾又盲的狗，儘管愛犬聽不見也看不到，但牠仍非常活潑且親人，1年多前飼主帶狗外出散步，在公園裡結識了一隻黃金獵犬，兩隻狗還因此成為朋友，神奇的是，黃金獵犬似乎也發現愛犬的不同，暖當牠的雙眼，幫忙指引方向。

根據《The Dodo》報導，卡莉（Kayleigh Otstot）幾年前在俄亥俄州一間動物救援組織「Speak for Unspoken」，領養了一隻又盲又聾的狗，並取名為「塔馬爾」（Tamale），儘管牠無法聽也看不到，但「塔馬爾」並未因此感到自卑，甚至非常親人且外向，卡莉表示「雖然牠生活上會有些不便，但我把牠當作一條正常的狗，路人與牠玩時，也沒有發現牠的異狀」。

卡莉1年多前帶「塔馬爾」去自家附近的公園玩，認識了一隻黃金獵犬「吉米」（Jimmy），牠們一拍即合，很快就成為好朋友，雙方主人也因此經常相約出來一起遛狗，每周至少見一次面，而「吉米」似乎也發現「塔馬爾」的不同，因此每次一看到「塔馬爾」時，就會主動靠過去找對方。

每當兩隻狗要見面時，失明的「塔馬爾」因搞不清楚方向，只能先坐在主人的車裡等待引導，貼心的「吉米」發現後，就會馬上跑過去，並輕碰對方的鼻子，似乎想以此告知同伴牠就在身邊，幫忙指引方向，「塔馬爾」之後就會趕緊下車跟「吉米」玩，兩隻狗的互動模式也被主人拍下並分享至抖音，感動一票網友。