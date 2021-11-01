外國一名女子近日發現愛犬行為詭異，於是在家裡裝監視器，想要看看牠獨自在家時的一舉一動，沒想到卻意外拍到一幕恐怖畫面，只見空無一人的房間中，衣櫃門竟自動打開又關上，詭異的現象不只讓在現場的狗狗嚇一大跳，就連看影片的女子也被嚇壞了，害怕地直呼不敢再在家裡睡覺。

根據《每日星報》報導，外國女子婕瑪（Jemma Lauren Fisher）發現愛犬對於新家臥室內的衣櫃有很奇怪的反應，於是偷偷裝設監視器，拍下自己不在家時愛犬的行為，沒想到她調閱歷史畫面來看，卻發現詭異且讓人毛骨悚然的畫面。

只見影片中，狗狗先是站在擁有鏡面門的衣櫃前上下打量，之後疑惑地歪頭3次、趴了下來，並朝著衣櫃吠叫一聲，豈料下一秒恐怖的事情竟發生了，明明沒有人站在衣櫃附近，但衣櫃門卻突然自動滑開，狗狗對於這個狀況也相當驚慌、困惑，不斷抬高頭部觀察，過沒多久門又自動關上，讓狗狗嚇得瞬間站起身。

接下來門又再度打開並重重關上，場面十分詭異，婕瑪看到影片以後也相當害怕，直呼自己再也不敢在臥室裡睡覺。影片曝光後很快就引發熱議，網友們分成兩派，有些人覺得婕瑪家裡真的存在鬼魂，但也有人懷疑影片的真實性，認為這一切只是一場騙局。