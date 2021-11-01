現代人生活壓力大，熱衷於養寵物療癒身心，就連寵物種類也十分多元，除了常見的貓狗之外，兩棲類也不在少數。日前就有一名日本網友，分享一張紅眼樹蛙的照片，只見牠擺出「單指頂天」的超狂姿勢，一副「天上天下唯我獨尊」的模樣，讓網友驚呼連連。

根據日本媒體《FNNプライムオンライン》報導，一名日本網友在推特帳號「@dalmatianfrog」分享一張有趣的照片，畫面中可見，紅眼樹蛙一隻腳蹬在牆上，一隻腳踩在地上，並且舉起左側前肢，比出「單指頂天」的動作，全身散發出有如電影明星般的架勢。而這個動作正是約翰屈伏塔在經典電影《週末夜狂熱》中所擺出的招牌姿勢。

報導指出，飼主開設水族館，店內飼養不少兩棲爬蟲類動物，當時他正在清理水族箱，無意間撞見一隻平常都只會趴在石頭上休息的紅眼樹蛙，竟然擺出如此人性化的帥氣動作，而且時間長達30秒之久，讓自己有充裕的時間拍下這幕驚奇畫面。

不少網友看了後也忍不住笑說「這姿勢太瘋狂了」、「超級明星的架勢」、「帥出新高度了」、「奇蹟的一張照片」、「完全就是『週末夜狂熱』」。

國外攝影師瑞物森斯（Nicolas Reusens）過去也曾在哥斯大黎加的阿雷納（Adrena）火山國家公園，拍到兩隻紅眼樹蛙合力爬樹的有趣畫面，只見一隻紅眼樹蛙不慎跌落樹枝，上面的小夥伴便垂下來一隻腳，讓牠抓著往上爬，讓人見證了動物間互助互愛的行為。