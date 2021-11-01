大陸考古團隊在漢朝未央宮附近的遺址底下，發現長達20多公尺的通道，讓專家們非常吃驚，起初有人猜想，可能是后宮嬪妃偷情的密道，也有一說是躲避火災的通道，經學者的研究後，發現這些密道竟是漢朝衰敗的關鍵。

據《新浪新聞》報導，中國社科院考古研究所於1956年到達西安，對擁有2千年歷史的漢長安城進行考古挖掘，1981年鑽探未央宮前殿北部區域時，發現一座宮殿遺址，按照史書的記載，推測此為皇后的住所，稱為「椒房殿」，研究員劉慶柱介紹，椒房殿的椒是花椒樹，將其花朵磨成粉狀並塗在牆上，不只美觀且還帶香氣。

不過考古學家還發現，椒房殿遺址出土後，還有一條長達20多公尺、深約1公尺的地下通道，而通道盡頭通往另一個小房間，呈現南北走向，而通道設計講究，且在坡度較大的地磚上，還刻有幾何圖形的紋飾，有防滑的作用，專家因此判斷，這條地道是存在於椒房殿地下的秘密通道。

劉慶柱表示，地道高度僅1公尺，正常人看似難以通過，不過該地歷經長年農民耕種，且宮殿未受到保護，導致宮殿地面破壞嚴重，使如今的地表下降約1至1.5公尺，因此經過推算，古代地下通道的實際深度應該約2公尺左右。而無論是早期夏朝的二里頭宮殿遺址，還是秦代的咸陽城遺址，都從未發現類似的地下通道，也讓考古學家相當費解。

起初有人推測，地道通往的房間可能是儲藏室，但專家則解釋，古人會挖深井用於儲存食物，而地道距離地面不夠深，因此排除此可能，還有人認為是用於躲避火災，但地道兩側有立木柱，在入口和出口處還設有木門，假若用於防火災，這裡其實並不安全，甚至還有人認為，是皇后偷情的密道，但也被專家否定了。

考古學家研究漢長安城整體佈局，並翻閱相關史料，發現漢代宮殿與眾不同的建築格局，劉慶柱指出，西漢時期為「兩宮制」，當時不只有皇宮，還有太后宮殿，就是所謂的「長樂宮」，規模、建築設計與皇帝的宮殿「未央宮」差不多，而西漢時后妃當國、外戚專權，當時無論鼎盛還是衰敗，王權與后權爭奪從未停止過，甚至互相制衡。

專家表示，從宮殿建築上來看，皇帝居住的未央宮與太后居住的長樂宮，面積相當且規模相仿，也意味王權與后權勢均力敵，進一步發現，地道上面所在位置正好是長樂宮太后的大殿及太后寢宮，劉慶柱推測，在西漢時代，經常出現外戚專權，以政治面來說，都頗受爭議，因此才會建設地道，主要是政治鬥爭所需，方便外戚與皇后或后妃討論事情，做為藏人和離開所用。

而挖地道屬於大工程，難道建造時，皇帝並未發現嗎？劉慶柱認為，漢長安城皇宮裡出現地道，並不是偶然的，宮殿裡的大小建築及陵墓，建造前都須經皇帝允許，這些地道建築有可能是皇帝規劃的，因為西漢時期皇帝需靠外戚來鞏固政權，作為政治平衡的重要作用，但西漢王朝因外戚興盛，也因它而滅亡。